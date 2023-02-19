Как Турция пережила первые дни катастрофы века

TRT на русском представляет видеорепортаж о первых днях в пострадавших от землетрясения регионах Турции. Мы с первого дня были в зоне катастрофы и стали свидетелями событий, которые здесь разворачивались. Мы видели, как из-под завалов доставали людей и радовались вместе с окружающими, словно это наш близкий. Но также эта трагедия забрала десятки тысяч жизней, и мы стали свидетелями горя людей, которые потеряли родных и близких. Мы скорбели вместе с ними. Мы видели, как из-под завалов достают бездыханные тела и как медики делали все от них зависящее В этом видео мы также расскажем о спасательной операции, о мужестве и единении людей разных национальностей, религий, социального положения и профессий. О том, как турецкий народ, сплотившись, справляется с последствиями катастрофы. С первых дней трагедии в пострадавшие города приехали спасатели и поисковые команды со всей Турции. Все эти дни они работают круглосуточно. С перерывом на короткий сон. Землетрясение в один миг разрушило жизни тысяч людей. Землетрясение произошло рано утром, когда все еще спали. Всех выживших и раненых с Антакьи привозят в полевой госпиталь на 750 койко-мест. Его развернули на парковке больницы, которая также оказалась разрушена. Тысячи людей потеряли свои дома. Из больницы многим некуда будет вернуться. На время, пока не будет решен жилищный вопрос, в зонах бедствия установили более 95 тысяч палаток. Волонтеры открыли пункты временного проживания, где готовят горячую еду и помогают всем необходимым На помощь пострадавшим от землетрясения приехали многие известные люди: певцы, актеры, шоумены, телеведущие, рестораторы и многие другие. Они вместе со спасателями разбирают завалы, устанавливают палатки и раздают гуманитарную помощь. Эта беда сплотила всех. Вклад каждого неоценим. Эта общая беда стала испытанием на человечность и умение объединяться в сложные времена, которое турецкий народ достойно проходит. #trtнарусском #турция #адана #искендерун #антакья #хатай #землетресение #репортаж #exclusive #эксклюзив #информер #информертртнарусском #информер #trtнарусском #тртнарусском #trt #trtrussian #трт #новости #turkiyequakes