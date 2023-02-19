Отели и гостевые дома Каппадокии открыли свои двери выжившим после землетрясений магнитудой 7,7 и 7,6 с эпицентром в Кахраманмараше, которое уже называют «катастрофой века». Об этом пишет агентство «Анадолу».

Жители 11 пострадавших провинций приезжают в город Невшехир в Каппадокии, где они могут бесплатно остановиться в одном из отелей или в объектах министерства молодежи и спорта — в общежитиях и Домах учителя.

Аналогичные инициативы запустили и другие города региона: разместить у себя жителей из зоны бедствия вызвались отели в районах Ургюп и Аванос, в городах Гёреме, Учхисар и Ортахисар.

Семьям из пострадавших от землетрясения провинций выделены комнаты с трехразовым питанием. Для детей организуются различные мероприятия, уточняет «Анадолу».

Батухан Йылдырым, управляющий одной из гостиниц в регионе, в беседе с агентством подчеркнул: помимо действующих гостиниц, немедленно готовятся принять людей из зоны бедствия и закрытые в связи с зимним сезоном отели. Пострадавшим от землетрясения предлагаются теплые дома.

Йылдырым отметил: «Мы принимаем наших гостей уже несколько дней. Мы пытаемся облегчить их боль, даря всем им подарки».

Сотрудникам отелей отменили отпуск

Хакки Челеби, менеджер сети отелей в Каппадокии, в интервью «Анадолу» подчеркнул: после землетрясения государство и нация объединили усилия, чтобы помочь гражданам из зоны стихийного бедствия. В частности, девять отелей и ресторанов его сети предоставляют бесплатные услуги пострадавшим от землетрясения 24 часа в сутки.

«Мы открыли двери для гостей с первого дня катастрофы. Мы видим во всех жертвах землетрясения наших близких родственников или друзей семьи и заботимся о том, чтобы принять их наилучшим образом. Вместимость наших отелей — 75 человек, но мы увеличили квоту до 126 человек с дополнительными местами, чтобы не оставить ни одного гостя. Весь наш персонал работает не покладая рук. Мы отменили еженедельный и ежегодный отпуск наших сотрудников. Мы заботимся о том, чтобы помочь нашим людям здесь», — подчеркнул Челеби.

Жертвы землетрясения довольны гостеприимством в Невшехире

Зейнеп Бююкёз приехала из деревни Бююкнакар Кокадере района Пазарджик провинции Кахраманмараш, где располагался эпицентр землетрясения. Ее разместили в одном из отелей Каппадокии. Женщина поблагодарила профессионалов в области туризма, которые предоставили гражданам из зоны бедствия такую ​​возможность.

Объясняя, что здание, в котором они жили, было сильно повреждено, Бююкёз уточнила: «В нашей деревне были жертвы. Мы потеряли наших родственников, соседей, тетю и ее мужа. В Турции полно хороших людей, мы выстоим благодаря их доброте».

Муж собеседницы «Анадолу» также отметил, что процесс продолжается в духе единства, солидарности и сплоченности. По его мнению, именно единство нации позволит легче решить эту проблему.

Эгемен Шабаоглу, ребенок из зоны стихийного бедствия, встретил свой день рождения в отеле. Управляющие лица туристического объекта устроили ему сюрприз, поздравив с праздником.

Туристы также пытаются помочь пострадавшим от землетрясения

Туристка из США Глэдис Фернандес рассказала «Анадолу», что она часто бывает в Каппадокии, которую очень любит. По ее словам, она прилетела в этот регион сразу, как только узнала о землетрясении.

Сейчас Фернандес посещает отели и раздает подарки, чтобы залечить раны жертв землетрясения.

«Я работаю, чтобы быть с теми, кто пострадал в результате землетрясения, и немного облегчить их боль. Я счастлива видеть, сколько стран прилагают усилия для решения возникшей здесь проблемы», — отметила туристка.