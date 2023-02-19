По данным правительства Турции, более 2 млн человек покинули зону бедствия на юго-востоке страны. Но в наиболее пострадавших районах сотни людей все еще ждут окончания спасательных работ, чтобы найти своих близких, пишет TRT World.

Хамид Якишикли сидит возле кучи бетона — до того, как землетрясение разрушило древний город Антакья, это был его дом. Он и два его брата, невзирая на морозную погоду, ждут, пока спасатели извлекут из-под завалов тело их матери Фатьмы.

С тех пор как землетрясение 6 февраля опустошило целые районы Турции и Сирии, выжившие собираются возле разрушенных домов и квартир, отказываясь уходить.

Сотни зданий превратились в руины; древние постройки стали щебнем, улицы исторического центра Антакьи завалены грудами мусора и мебели, разделившими город на маленькие кварталы апокалиптического разрушения. Это было самое смертоносное землетрясение в истории Турции, уточняет TRT.

Здесь, в наиболее пострадавшем от удара стихии городе, сотни людей все еще ждут окончания поисковых работ. На каждом углу несколько человек смотрят на груду щебня, молясь за своих жен, сестер, сына или друга.

Якишикли, повар на пенсии, жил ближе всего к своей матери Фатьме: ее квартира была прямо под его. Он был дома, когда произошло землетрясение.

«Мы были на третьем этаже и просто оказались на земле», — рассказал житель Антакьи. Квартира его матери, жившей на втором этаже, теперь была глубоко под землей.

Якишикли и его братья сначала пытались карабкаться по завалам в поисках своей матери. Одному удалось разглядеть сквозь обломки ее голову — их мать была бездыханной и лежала на спине.

Не имея возможности освободить ее тело, они начали ждать.

«Я не могу успокоиться, не похоронив ее», — сказал Якишикли, наблюдая, как экскаватор копается в руинах здания за его домом.

Долго ждать, надеяться на чудо

Якишикли спят только тогда, когда экскаваторы выключают двигатели, в палатке, которую они разбили в заброшенной школе недалеко от их бывшего дома. Там нет ни воды, ни электричества, ни туалета.

«Мы не будем чувствовать себя хорошо, уехав. Мы должны вытащить ее и похоронить, а потом посмотрим, что нам делать», — признался собеседник TRT.

Его братья находят утешение в компании других людей и время от времени смеются, обмениваясь историями о своих путешествиях.

Кто-то надеется на чудо.

Абдулризак Даглы и его жена читают Коран и воздевают руки к небу, ожидая, пока спасатели достанут их сына, его жену и пропавшего внука. Их годовалую внучку вытащили из-под обломков живой через пять дней после землетрясения.

Кто-то ищет документы, которые, как они надеются, помогут им восстановить прежнюю жизнь; другие просто ищут воспоминания.

Супруга Абдулризака заявила, что будет ждать столько, сколько потребуется, чтобы попасть в свой дом и забрать то, что она может. По ее словам, она подала заявку на получение палатки от государства. Это облегчит доступ к организованной помощи и процесс получения компенсации.

«Антакья разрушена»

15 февраля волонтеры раздавали горячие обеды и гигиенические наборы. Некоторые дарили цветы, чтобы хоть немного приободрить грустный и мрачный город. Муниципальные работники убирали улицы, сейчас они также ремонтируют асфальт, покрывшийся большими трещинами.

Люди ставят палатки на открытых площадках, в парках или школах. Некоторые спят прямо в машинах, припаркованных возле домов.

69-летняя Энисе Караали и ее сын Хайдар провели несколько ночей в машине возле своего бывшего агентства недвижимости — ныне ставшего грудой обломков. Другие спят в палатках.

«Раньше я жила очень хорошо. Я потеряла хорошую жизнь, чтобы жить в машине или в палатке», — отмечает Энисе Караали, держа в руках тарелку макарон, предложенную волонтерами, и вспоминая свой обеденный стол и дом с садом.

В кабинетах у Хайдара Караали, по его словам, были документы, доказывающие, что люди должны ему около $100 тыс. Он не уйдет, пока не достанет их из-под обломков.

«‎‎Мы подождем. Мы продолжим приходить и уходить», — сказала Караали.

В нескольких кварталах от них ювелир Ян Эстефан и его жена просеивают обломки садовыми вилами и руками. Он и его семья не пострадали, но весь их бизнес, в том числе все семейное серебро и коллекция старинных монет, похоронен под завалами.

Эстефан попросил спасателей сложить обломки в такое место, где он мог бы просеять их, не мешая их работе — и он принялся изучать груду обломков возле его магазина.

«Мы должны сделать это, если хотим жить, ни на кого не полагаясь», — пояснил Эстефан, наклонившись, чтобы осмотреть блестящий предмет в грязи. Обнаружив старую сирийскую монету, он положил ее в небольшой бумажный пакет, который держала его жена.

Братья Якишикли прождали почти 230 часов, прежде чем спасатели извлекли их мать из-под завалов. Теперь они могут похоронить ее и попытаться двигаться дальше.

«Здесь больше нет жизни. Антакья разрушена, — сказал Хамид Якишикли. — Здесь будут тысячи похорон».