Ясин Абдуллахи, гражданин США из Калифорнии, уже больше года живет в Турции, где проходит исламский курс заучивания Корана.

Когда ранним утром 6 февраля землетрясение потрясло южные районы страны, Ясин проснулся от шквала телефонных сообщений от родственников в США: они спрашивали, все ли с ним в порядке.

«Родственники очень нервничали и переживали, интересовались, все ли со мной в порядке», — рассказал он в беседе с TRT World, вспоминая те утренние часы, когда новости о землетрясении быстро распространились по всему миру.

С тех пор Абдуллахи работает волонтером в подвале муниципалитета Ускюдар на азиатском берегу Стамбула вместе с сотнями других добровольцев. Вместе они собирают и упаковывают гуманитарную помощь — консервы, одежду, одеяла, обувь и т. д. — для доставки в пострадавшие районы.

«Как только мой друг рассказал мне об этом (волонтерском пункте), мы приехали сюда и пытаемся помочь, чем можем, и так долго, как можем», — подчеркнул собеседник TRT.

«В долгу перед Турцией»

Как и Абдуллахи, десятки других экспатов в районе Ускюдар помогают различным агентствам и некоммерческим организациям, посвящая этой работе долгие часы, чтобы помочь пострадавшим от стихийного бедствия.

«Я хочу пойти в другие места, где я могу помочь, и я также хочу сдать кровь», — говорит Абдуллахи.

На муниципальной баскетбольной площадке лежит куча картонных коробок и набитых грузами мешков, готовых к транспортировке. Группа из примерно 20 добровольцев складывает съестные припасы и одежду в коробки в соответствии с возрастной группой и полом.

Волонтеры стоят в два ряда лицом друг к другу и образуют длинную линию. Они несут коробки и сумки, передавая их вдоль линии, по цепочке, пока каждый пакет не приземлится в кузове грузовика, направляющегося на юг.

Землетрясение силой 7,7 балла разрушило тысячи зданий в 11 провинциях юго-восточной Турции и нескольких районах Сирии. Почти весь мир объединился, чтобы помочь пострадавшему региону не только в поисково-спасательных операциях — многие присылают и материальную помощь.

От живущего в США пакистанского бизнесмена, анонимно пожертвовавшего Турции $30 млн — до преследуемых рохинджа, отправляющих в зону бедствия «дары любви». Помощь идет и из раздираемых конфликтами регионов, таких как Кашмир и Палестина, — они страдают от своих собственных трудностей, но все равно помогают Турции. Солидарность исходит от десятков стран, от самых разных групп, пишет TRT.

Ахмад эль-Марук и его отец работают в волонтерском пункте в муниципальной управе Ускюдара с первых дней стихийного бедствия. Уроженцы Сан-Франциско, они переехали в Турцию в 2022 году вместе с семью членами своей семьи.

«Мы стали волонтерами с самого первого дня. Мы в долгу перед Турцией за то, что она позволила нам жить здесь как иностранцам, и мы всегда готовы помочь и выполнить общественные работы», — говорит 16-летний Ахмад.

Максимальное количество пожертвований

Ахмад и члены его семьи — мусульмане. Они переехали в Стамбул, город, где повсюду воздвигнуты мечети и где исламская культура процветает беспрепятственно.

Число погибших в Турции после разрушительных землетрясений, которые успели окрестить «катастрофой века», превысило 38 тыс. человек. В соседней Сирии погибли свыше 6 тыс. человек.

Родившийся и выросший в Аризоне, Мосаб Хеймур в момент двойного смертоносного землетрясения не спал. Его друзья, живущие на юге Турции, позвонили ему вскоре после того, как произошла катастрофа.

«Сначала это было похоже на шок. Это не казалось реальным. Было грустно узнать, что произошло. Я очень беспокоился о своих друзьях», — признается Хеймур.

По его словам, он начал искать способы поехать к своим друзьям и помочь им, но понял: ехать туда «небезопасно и невозможно», так как землетрясение повредило многие дороги в регионе.

Хеймур свободно говорит по-турецки. Он учится и работает в Турции последние четыре года. Как и сотни других волонтеров, Хеймур регулярно посещает центр помощи в Ускюдаре.

Собеседник TRT отмечает, что приходит сюда каждый день и проводит в волонтерском центре круглые сутки.

«Приятно видеть, что помогают и дети, и матери, и пожилые люди. Все стараются делать все, что могут, — рассказал Хеймур. — У меня есть друзья в странах Персидского залива, моя семья в Америке, и мы обращаемся к как можно большему количеству людей, чтобы получить максимальную сумму пожертвований. Братья собрали $20 тыс. Все вносят свой вклад».