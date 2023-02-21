В Газиантепе обвалилась часть дороги

В Газиантепе в результате землетрясения обвалилась часть дороги. Глубина ямы до 10 метров. Что примечательно, обвал произошел на проспекте Derin Çukur, что так и переводится — «глубокая яма».Жертвами землетрясения с эпицентром в Кахраманмараше стали более 41 тыс. человек, еще более 180 тыс. получили ранения. #trtнарусском #турция #новости #трт #turkiyequakes #Газиантеп #землетрясение #яма #провал #тртнарусском #трещина #trtrussian #shorts