Baykar предоставит дома для пострадавших от стихии

Технический директор компании Baykar Сельчук Байрактар заявил, что разместит пострадавших от землетрясения в 22 новых домах, которые строились для сотрудников и будут сданы через месяц. Разработчик знаменитого дрона также призвал последовать его примеру всех, у кого есть такая возможность. #trtнарусском #turkiyequakes #турция #землетрясение #baykar #сельчукбайрактар #байрактар #дрон #тртнарусском #trtrussian