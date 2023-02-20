Госсекретарь США посетил зону бедствия на юго-востоке Турции

Госсекретарь США Энтони Блинкен посетил зону бедствия на юго-востоке Турции. Вместе со своим коллегой Мевлютом Чавушоглу они с вертолета осмотрели пострадавшие от землетрясения районы. Госсекретарь заявил, что Вашингтон будет оказывать Анкаре помощь в борьбе с последствиями стихии. Кроме того, глава МИД Турции обратил внимание, что Анкаре и Вашингтону выгодно скорейшее завершение сделки на 20 миллиардов долларов по поставке американских истребителей F-16. Чавушоглу также заявил, что Турция ожидает поддержки со стороны Конгресса для ее продвижения. #trtнарусском #турция #сша #анкара #вашингтон #блинкен #чавушоглу #мид #землетрясение #тртнарусском #f16 #trtrussian #трт #новости #turkiyequakes