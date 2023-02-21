Бабушка и дедушка надеются на спасение 11-летней внучки

Талип и Хава Камджи круглосуточно находятся рядом с завалами дома в Кахраманмараше, где продолжается поисково-спасательная операция. Они все еще надеются, что спасателям удастся найти живой их 11-летнюю внучку Хидает Эля Гёксу. #trtнарусском #турция #Кахраманмараш #землетрясение #спасатели #внучка #поиски #информер #информертртнарусском #информерtrtнарусском #информерtrtRussian #тртнарусском #спасатели #trtrussian #трт #новости #turkiyequakes