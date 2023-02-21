Первые леди мира выражают солидарность и соболезнования первой леди Турции Эмине Эрдоган в связи с разрушительным землетрясением на юге Турции. Об этом сообщает агентство «‎Анадолу»‎ со ссылкой на официальные заявления.

«Джо [Байден] и я выражаем искренние соболезнования народу Турции. Мы глубоко опечалены разрушительным землетрясением, унесшим тысячи жизней. Мы молимся о вас в это трудное время», — сообщила первая леди США Джилл Байден в письме Эмине Эрдоган.

Супруга президента Франции Брижит Макрон также выразила соболезнования первой леди Турции: «Я глубоко разделяю вашу боль. Франция в глубокой печали, и все наши мысли с семьями, пострадавшими в этом тяжелом испытании».

Первая леди Парагвая Сильвана Абдо в письме Эмине Эрдоган сообщила: «Примите мои искренние соболезнования в связи с гибелью людей и разрушениями, которые понес турецкий народ. В эти трудные времена мои молитвы и мысли с вами, дорогой друг».

В телефонном разговоре с супругой президента Турции первая леди Нигерии Аиша Бухари подчеркнула уязвимость общества перед стихийными бедствиями и важность сотрудничества для защиты человечества.

«Я хотела бы воспользоваться этой возможностью, чтобы выразить искренние соболезнования вам и прекрасному турецкому народу. Жены африканских лидеров, моя семья и нигерийские женщины разделяют ваше горе», — заявила Бухари.

Первая леди Габона Сильвия Бонго сообщила: «Мои искренние соболезнования вам и скорбящим семьям тех, кто потерял своих близких».

Пожелав скорейшего выздоровления пострадавшим, первая леди Хорватии Санья Мьюзик Миланович сказала: «В эти трудные для Турецкой Республики минуты, которая столкнулась с огромной человеческой трагедией, я выражаю свою солидарность с семьями погибших и со всеми гражданами вашей страны».

Напомнив о помощи Турции Сеулу в годы Корейской войны, первая леди Южной Кореи Ким Кеон Хи заявила: «Корейский народ добровольно отправляет гуманитарные материалы и пожертвования в Турцию в надежде, что страна вскоре оправится от ущерба, нанесенного землетрясением».

«Я надеюсь, что дружба между двумя странами, которая засияла еще ярче в этот трудный период, укрепит народ Турции», — добавила супруга южнокорейского лидера.

Соболезнования Эмине Эрдоган выразили первая леди Узбекистана Зироатхон Хошимова и супруга премьер-министра Испании Педро Санчеса Мария Бегона Гомес Фернандес.

«Мы глубоко потрясены чудовищностью трагедии. Мы всем сердцем переживаем за жертв землетрясения, их семьи и спасательные команды», — добавила первая леди Испании.

Супруга президента Латвии Андра Левите заявила: «Выражаю глубочайшие соболезнования вам и народу Турции».

«Наше сердце греет то, что братские тюркские народы сплотились в едином порыве и вытащили уцелевших из-под обломков рухнувших зданий, поддержали друг друга и героически преодолевают трудности в эти выпавшие нам тяжелые дни», — говорится в заявлении первой леди Кыргызстана Айгуль Жапаровой.

Исполнительный директор Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) Маймуна Мохд Шариф заявила: «Я посылаю мои молитвы семьям, вашему правительству и турецкому народу — всем, кто потерял своих близких в это трудное время. Программа ООН по населенным пунктам вместе со всем международным сообществом выражает солидарность с Турцией».

Слова поддержки и соболезнования направили супруга экс-президента Туркменистана и нынешнего председателя Халк Маслахаты Огулгерека Бердымухамедова, супруга президента Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК) Сибель Татар, а также шейха Моза бинт Насер, мать эмира Катара.

Землетрясения силой 7,7 и 7,6 балла с эпицентром в провинции Кахраманмараш 6 февраля затронули более 13 млн человек в 11 провинциях: Адана, Адыяман, Диярбакыр, Газиантеп, Хатай, Килис, Малатья, Османие, Элазиг и Шанлыурфа.

Согласно последним официальным данным, число погибших в Турции и Сирии превысило 45 тыс. человек. По меньшей мере 108 тыс. получили ранения.