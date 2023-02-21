Минкультуры Турции провело масштабную оценку состояния исторических и культурных артефактов в 11 пострадавших от разрушительных толчков провинциях на юго-востоке страны. Большая часть наследия уцелела, пишет TRT World со ссылкой на заявление министра культуры и туризма Турции Мехмета Нури Эрсоя.

Многие бесценные артефакты в пострадавшем регионе, например, собрание известного Музея мозаики Зевгма в Газиантепе, в значительной степени не пострадали во время двойного землетрясения 6 февраля. Исторические колонны римской эпохи по-прежнему стоят в выставочном зале музея.

Знаменитые древние мозаики Зевгмы сохранили свою уникальную текстуру, несмотря на землетрясения. Самые знаменитые экспонаты музея — статуя римского бога Марса высотой 1,6 метра и мозаика «Цыганка» — остались невредимыми, уточняет TRT.

19 февраля министр Эрсой отметил: группа Минкультуры в ходе работ в районе землетрясения осмотрела 433 артефакта — из них 121 экспонат серьезно поврежден, 66 — получили умеренные повреждения и 57 — легкие.

«Город цивилизаций» среди наиболее пострадавших

По словам министра, в соседней провинции Хатай восстановление исторических и культурных объектов, пострадавших от сильных толчков, должно начаться в следующем месяце.

Несмотря на повреждения, устояло историческое здание канцелярии губернатора провинции Хатай, построенное 95 лет назад и служившее президентским особняком до присоединения провинции к Турции в 1939 году.

Землетрясения пощадили туннель Титус и соседнюю пещеру Бешикли, построенные при помощи рабского труда около двух тысячелетий назад, чтобы избежать наводнения в районе Самандаг в Хатае.

Эта провинция, где расположена древняя Антакья, известная как «‎Город цивилизаций»‎, стала одной из наиболее пострадавших во время землетрясения. Многие из мечетей, церквей и синагог, бывших одними из самых примечательных сооружений Хатая, были полностью разрушены в результате толчков 6 февраля.

Повреждения в эпицентре

Кахраманмараш, где находился эпицентр обоих землетрясений, сильно пострадал от разрушительных толчков. Многие здания в многовековом городе, полном множества исторических памятников, рухнули.

Однако по мере того, как спасатели расчищают улицы от обломков, местные жители снова получили доступ к Гранд-базару — его построили почти 500 лет назад, историческое здание почти не пострадало от удара стихии.

Фактически, некоторые предприятия города уже начали открывать свои двери и восстанавливать работу, чтобы помочь людям почувствовать, что «жизнь вернется в нормальное русло», подчеркивает TRT.

К несчастью, в результате стихийного бедствия упала половина минарета Большой мечети Мараш XV века. Его упавшие обломки повредили вход в историческую мечеть, построенную в центре Кахраманмараша. Священнослужители приостановили отправление ежедневных молитвенных служб из-за повреждений. Еженедельные пятничные молитвы пока проводятся на улице.