На юге Турции в зоне землетрясения за две недели после катастрофы родилось около 6500 детей, заявил глава Минздрава страны Фахреттин Коджа. Его слова приводит TRT World.

В общей сложности, «6447 детей родились в районе землетрясения с первого дня стихийного бедствия», уточнил министр во время выступления в Координационном центре AFAD (Управление по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями) в южной провинции Хатай.

«Каждый рожденный ребенок — это надежда», — сказал Коджа, пожелав детям хорошей и долгой жизни. Политик подчеркнул: «младенцам и их матерям бесперебойно предоставляются все необходимые медицинские услуги».

Министр уточнил: что касается охраны материнства, в пострадавшем от землетрясения регионе было проведено 10,4 тыс. наблюдений за беременностью и свыше 10 тыс. послеродовых наблюдений.

Также медики провели в регионе свыше 10 тыс. заборов крови из пятки у новорожденных, более 5100 детей были обследованы на предмет спинальной мышечной атрофии (СМА). В рамках программы иммунизации детей было введено свыше 154 тыс. доз вакцины.

Создано 25 полевых госпиталей

Говоря о службах здравоохранения в пострадавших от землетрясения районах, министр подчеркнул: «На сегодняшний день в 10 провинциях госпитализированы 6108 человек. Общее количество (наблюдаемых) пациентов — 21,8 тыс. человек. Общее количество выписанных пациентов — свыше 13,5 тыс».

По его словам, более 51 тыс. пациентов перевели из зоны землетрясения в больницы других городов. Кроме того, в зоне бедствия было создано 114 аварийно-спасательных формирований и 25 полевых госпиталей, отметил министр Коджа.

Свыше 45 тыс. человек в Турции и Сирии погибли в результате двух сильных землетрясений с эпицентром в Кахраманмараше. Толчки магнитудой 7,7 и 7,6 поразили 11 провинций: Адана, Адыяман, Диярбакыр, Хатай, Газиантеп, Малатья, Килис, Османие, Элазиг и Шанлыурфа. Разрушительные землетрясения в Турции затронули свыше 13 млн человек.