Моменты поисково-спасательных работ в зарисовках турецкой художницы

Турецкая художница Сена Нур Тослак создала зарисовки под названием «Мы благодарны». В иллюстрациях изображены моменты поисково-спасательных работ и оказания помощи волонтерами со всего мира в пострадавших от землетрясений провинциях. #trtнарусском #турция #turkiyequakes #СенаНурТослак #мыблагодарны #иллюстрация #спасатели #землетрясение #тртнарусском #2023 #trtrussian #трт #новости #shorts