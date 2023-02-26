ПОЛИТИКА
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Моменты поисково-спасательных работ в зарисовках турецкой художницы
Турецкая художница Сена Нур Тослак создала зарисовки под названием «Мы благодарны». В иллюстрациях изображены моменты поисково-спасательных работ и оказания помощи волонтерами со всего мира в пострадавших от землетрясений провинциях. #trtнарусском #турция #turkiyequakes #СенаНурТослак #мыблагодарны #иллюстрация #спасатели #землетрясение #тртнарусском #2023 #trtrussian #трт #новости #shorts
trtrussian / Others
26 февраля 2023 г.
Истории
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