21 февраля 2023 г.
ПОЛИТИКА
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Прифронтовой Харьков отправил помощь в Турцию
Более 22 тонн гуманитарного груза отправили из прифронтового Харькова пострадавшим от землетрясения жителям Газиантепа в Турции. Харьковские предприниматели собрали детское питание, продукты, средства гигиены, одежду и медикаменты.В результате землетрясения с эпицентром в Кахраманмараше пострадали 11 провинций страны. #trtнарусском #турция #харьков #турция #газиантеп #землетрясение #безкомментариев #тртнарусском #shorts #trtrussian #трт #новости #turkiyequakes
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