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Эрдоган: строительство домов для пострадавших от землетрясения начнется уже в марте
В 11 провинциях, пострадавших от землетрясения, через месяц начнется строительство домов. Люди, живущие сейчас в палаточных городках и модульных объектах, смогут переехать в новые квартиры в течение одного года. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. #trtнарусском #турция #землетрясение #эрдоган #надежныедома #дом #строительство #тртнарусском #президент #trtrussian #трт #новости #turkiyequakes
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21 февраля 2023 г.
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