21 февраля 2023 г.
ПОЛИТИКА
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Разработка азербайджанца помогла вытащить из-под завалов 14 человек
Джейхун Халилов из Азербайджана с помощью собственной разработки помогает спасателям отыскать людей в Кахраманмараше. С помощью его устройства удалось извлечь из-под обломков зданий 14 человек. #trtнарусском #турция #азербайджан #кахраманмараш #азербайджанец #поиск #спасение #землетрясение #устройство #разработка #информер #информертртнарусском #трт #новости #turkiyequakes #информерtrtнарусском #тртнарусском #trtнарусском #trtrussian
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