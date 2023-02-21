Украина проводит военные ученые в зоне Чернобыльской АЭС

Вооруженные силы Украины провели учения в зоне отчуждения Чернобыльской атомной станции в 15 километрах от границы с Беларусью. Цель маневров — «отразить наступление противника со стороны белорусской границы и не допустить высадки десанта». Чернобыльская АЭС находилась под контролем российских военнослужащих с 24 февраля 2022 года. К концу марта они покинули АЭС. #trtнарусском #украина #чернобыль #беларусь #аэс #учения #военныеученые #тртнарусском #граница #trtrussian #shorts #трт #новости