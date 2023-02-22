За две недели после землетрясения 6 февраля с эпицентром в Кахраманмараше из зоны стихийного бедствия в другие провинции были переведены 99 853 учащихся. Об этом пишет агентство «‎Анадолу»‎ со ссылкой на заявление министра образования Турции Махмута Озера.

Министр, в частности, написал в своих соцсетях: «Мы осуществили перевод 99 853 учеников из 10 (пострадавших от землетрясения) провинций в другие регионы. Наши дети — это наше будущее. Мы будем продолжать быть с ними при каждой возможности и в любых условиях»‎.

Политик уточнил, что больше всего учащихся из пострадавшей зоны приняли следующие провинции: Анкара — 13,1 тыс., Мерсин — 10,2 тыс., Анталья — 9,3 тыс., Конья — 6 тыс., Стамбул — 5,8 тыс., Измир — 3,8 тыс., Мугла ​​— 3 тыс., Кайсери — 2,9 тыс., Бурса — 2,5 тыс.

На пресс-конференции в Малатье 20 февраля министр также заявил, что 11 провинций юга страны будут разделены на три категории после того, как комиссия завершит оценку их состояния после землетрясения 6 февраля.

К первой категории относятся провинции Адана, Килис, Диярбакыр и Шанлыурфа — там обучение возобновят уже с 1 марта.

Во вторую категорию входят Газиантеп и Османие, где учебный перерыв будет продлен до 13 марта.

В третью категорию входят провинции Адыяман, Малатья, Кахраманмараш и Хатай — наиболее сильно пострадавшие от землетрясений районы страны. В них образовательный процесс продолжится с 27 марта, подчеркнул Озер.