Генеральный менеджер национального авиаперевозчика Турции Türk Hava Yolları (THY) Билал Экши заявил, что авиакомпания продолжает выполнять эвакуационные рейсы из аэропорта Хатай после землетрясения силой 6,4 балла, которое произошло в районе Дефне города Хатай. Об этом пишет агентство «Анадолу» со ссылкой на заявление Экши в соцсетях. Вечером 20 февраля в провинции Хатай произошло очередное двойное землетрясение: первый толчок был силой 6,4 балла, второй — 5,8. В Турции погибли шесть человек, свыше 300 пострадали. Гендиректор THY, в частности, написал: «Скорейшего восстановления, Хатай. После землетрясения взлетно-посадочная полоса аэропорта Хатай была снова проверена. Было подтверждено, что на ней нет дефектов. Наш самолет благополучно вылетел из аэропорта». Рейс THY TK 4371 со 167 пассажирами благополучно приземлился в аэропорту Сабиха Гёкчен, отмечает «Анадолу‎»‎. Взлетно-посадочная полоса аэропорта Хатай пострадала во время двойного землетрясения 6 февраля. Заместитель генерального директора İGA Technical Services, которая занималась восстановлением аэропорта, Фират Эмсен в беседе с «‎Анадолу» уточнил‎: из-за землетрясения на трехкилометровой главной взлетно-посадочной полосе аэропорта были повреждены 45 точек. Команды специалистов работали по 24 часа, чтобы как можно скорее завершить восстановление полосы и возобновить работу аэропорта — жизненно важного транспортного узла для всего региона, подчеркивает агентство. Уже 13 февраля THY объявили о возобновлении полетов из аэропорта Хатай, который к тому времени был полностью отремонтирован и начал принимать первые эвакуационные рейсы. Как ранее писал TRT на русском, для эвакуации пострадавших в районе землетрясения авиакомпания мобилизовала все средства, уточнил председатель правления THY Ахмет Болат. «Мы сначала снизили плату за перевозку людей из пострадавших районов до 100 TL ($5,3), а затем и вовсе сделали рейсы бесплатными. Мы старались собирать наших пассажиров через оповещения системы бронирования, чтобы не создавать очереди в аэропортах, — подчеркнул Болат. — Я хочу сказать нашим людям, которые ждут в аэропорту: мы все здесь работаем день и ночь, пусть спокойно ждут».