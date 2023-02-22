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Турецкие авиалинии объявили о продолжении эвакуационных рейсов из Хатая
Национальный авиаперевозчик Турции THY продолжил выполнять полеты в провинцию Хатай после двойного землетрясения силой 6,4 и 5,8 балла, потрясшего регион 20 февраля. Гендиректор THY уточнил: аэропорт Хатая не пострадал во время последних толчков
Турецкие авиалинии объявили о продолжении эвакуационных рейсов из Хатая
Фото: АА / Others
22 февраля 2023 г.

Генеральный менеджер национального авиаперевозчика Турции Türk Hava Yolları (THY) Билал Экши заявил, что авиакомпания продолжает выполнять эвакуационные рейсы из аэропорта Хатай после землетрясения силой 6,4 балла, которое произошло в районе Дефне города Хатай. Об этом пишет агентство «Анадолу» со ссылкой на заявление Экши в соцсетях. Вечером 20 февраля в провинции Хатай произошло очередное двойное землетрясение: первый толчок был силой 6,4 балла, второй — 5,8. В Турции погибли шесть человек, свыше 300 пострадали. Гендиректор THY, в частности, написал: «Скорейшего восстановления, Хатай. После землетрясения взлетно-посадочная полоса аэропорта Хатай была снова проверена. Было подтверждено, что на ней нет дефектов. Наш самолет благополучно вылетел из аэропорта». Рейс THY TK 4371 со 167 пассажирами благополучно приземлился в аэропорту Сабиха Гёкчен, отмечает «Анадолу‎»‎. Взлетно-посадочная полоса аэропорта Хатай пострадала во время двойного землетрясения 6 февраля. Заместитель генерального директора İGA Technical Services, которая занималась восстановлением аэропорта, Фират Эмсен в беседе с «‎Анадолу» уточнил‎: из-за землетрясения на трехкилометровой главной взлетно-посадочной полосе аэропорта были повреждены 45 точек. Команды специалистов работали по 24 часа, чтобы как можно скорее завершить восстановление полосы и возобновить работу аэропорта — жизненно важного транспортного узла для всего региона, подчеркивает агентство. Уже 13 февраля THY объявили о возобновлении полетов из аэропорта Хатай, который к тому времени был полностью отремонтирован и начал принимать первые эвакуационные рейсы. Как ранее писал TRT на русском, для эвакуации пострадавших в районе землетрясения авиакомпания мобилизовала все средства, уточнил председатель правления THY Ахмет Болат. «Мы сначала снизили плату за перевозку людей из пострадавших районов до 100 TL ($5,3), а затем и вовсе сделали рейсы бесплатными. Мы старались собирать наших пассажиров через оповещения системы бронирования, чтобы не создавать очереди в аэропортах, — подчеркнул Болат. — Я хочу сказать нашим людям, которые ждут в аэропорту: мы все здесь работаем день и ночь, пусть спокойно ждут».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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