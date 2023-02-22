Землетрясения не повредили ни один из памятников или мозаик Археологического музея Хатая. Об этом агентству «Анадолу» заявила директор учреждения Айше Эрсой.

Она отметила: научные сотрудники пришли в музей сразу после землетрясения.

«В нашем музее есть повреждения, но они не затронули ни один из наших экспонатов или мозаик», — подчеркнула Эрсой.

При этом она констатировала: безопасность музея, в котором хранятся важные артефакты, также имеет большое значение. Сразу после толчков артефакты из других музеев города были доставлены в Археологический музей в сопровождении реставраторов и археологов.

«Мы благополучно сняли артефакты с витрин и перевезли их. В нашем музее реставраторы до сих пор совместно с музейными экспертами изучают их состояние. Мы собрали их в безопасном месте, чтобы они не пострадали от афтершоков», — пояснила Эрсой.

Указывая на наличие в Хатае очень важных для турецкой культуры памятников, директор музея подчеркнула: «Статуя короля Суппилулиума, всемирно известное, очень важное для нас произведение, полностью устояла. Даже пьедестал остался. Наш Антакийский саркофаг стоит. Ничего не случилось с нашей гостиной, где у нас выставлена мозаика из скелетов. Все наши мозаики целы».

«Мы снова соберем наш музей вместе с нашими посетителями» Группы экспертов проводят реставрацию некоторых артефактов в палатках, установленных в саду музея. Экспонаты были повреждены лишь в небольших масштабах, уточнила Айше Эрсой.

По ее оценке, в Археологическом музее Хатая сохранились 210 мозаичных панно площадью 3500 кв. метров и 555 артефактов из других музеев. При этом 3763 артефакта из музейной витрины были сняты и перенесены на сохранение в лаборатории.

«Если мы посмотрим на силу землетрясения, то увидим, что музей стоит так, как он есть. Очень немногие части повреждены. В первую очередь, мы разделили наши масштабные экспонаты. Очень немногие из наших работ получили небольшие трещины и сколы. Мы отреставрируем их и снова выставим на обозрение. Надеюсь, мы поднимем Хатай и Антакью на ноги как можно скорее и снова соберем наш музей вместе с нашими посетителями», — заключила Эрсой.

Как ранее писал TRT на русском, Минкультуры Турции провело оперативную и масштабную оценку состояния исторических и культурных артефактов в 11 пострадавших от разрушительных толчков провинциях на юго-востоке страны. Большая часть наследия не пострадала.