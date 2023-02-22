Операция по ликвидации последствий землетрясения в Турции будет долгосрочной. Такое мнение в беседе с агентством «Анадолу» выразил сотрудник гуманитарной миссии Южной Кореи в зоне землетрясения, руководитель неправительственной группы GFoundation Хан Джанг.

«Для мобилизации ресурсов (для международных неправительственных организаций) требуется много времени, а реагирование на землетрясения — это очень долгосрочная операция», — отметил Джанг.

В беседе с «Анадолу» в аэропорту Аданы он уточнил: «Мы поняли, что правительство Турции и AFAD (Управление по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями) реагируют очень быстро. Они контролируют ситуацию, оперативно оценивают обстановку, проблемы на местах, и они координируют все действия. Это действительно хорошо».

Южнокорейские спасатели начали работу в пострадавших провинциях юга Турции еще 10 февраля. Позже к ним присоединились другие коллеги, работавшие в районах Адыяман и Хатай.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 с эпицентром в Кахраманмараше поразили 10 провинций, в их числе Адана, Адыяман, Диярбакыр, Хатай, Газиантеп, Малатья, Килис, Османие, Элазиг и Шанлыурфа. В результате разрушительных землетрясений на юге Турции пострадали более 13 млн человек.

Вечером 20 февраля в провинции Хатай произошло ещё одно двойное землетрясение: первый толчок был силой 6,4 балла, второй — 5,8. В Турции и Сирии погибли, по меньшей мере, шесть человек, свыше 300 пострадали.

После первых толчков 6 февраля Турция объявила тревогу 4-го уровня, попросив международной помощи. После этого в страну вылетело более 9 тыс. международных спасателей, в том числе прибыли специалисты из Южной Кореи.