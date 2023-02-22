ПОЛИТИКА
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17-летнего Таху Эрдема спасли через два часа после его прощального видео
История спасения 17-летнего Таху Эрдема, который записал под завалами прощальное видео. Спасатели достали его через два часа после публикации с прощанием. В результате землетрясения с эпицентром в Кахраманмараше погибли больше 41 тыс. человек, из-под завалов спасли около 15 тыс. #trtнарусском #турция #адыяман #подросток #семья #землетрясение #прощальноевидео #подзавалами #информер #информерtrtнарусском #информерtrtrussian #тртнарусском #trtнарусском #trtrussian #трт #новости #turkiyequakes
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22 февраля 2023 г.
Истории
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