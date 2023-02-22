В результате ракетной атаки по Херсону погибли 6 человек

По меньшей мере 6 человек погибли и 16 получили ранения в результате обстрела ВС РФ Херсона 21 февраля. Как сообщают в областной военной администрации (ОВА), пострадали рынок, детский сад, больница, автобусная остановка, а также объекты критически важной инфраструктуры и жилые дома. Украинская сторона заявила о 20 ракетах, выпущенных по городу. #trtнарусском #украина #херсон #ракеты #жертвы #война #обстрел #безкомментариев #тртнарусском #trtrussian