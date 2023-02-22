ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
В результате ракетной атаки по Херсону погибли 6 человек
По меньшей мере 6 человек погибли и 16 получили ранения в результате обстрела ВС РФ Херсона 21 февраля. Как сообщают в областной военной администрации (ОВА), пострадали рынок, детский сад, больница, автобусная остановка, а также объекты критически важной инфраструктуры и жилые дома. Украинская сторона заявила о 20 ракетах, выпущенных по городу. #trtнарусском #украина #херсон #ракеты #жертвы #война #обстрел #безкомментариев #тртнарусском #trtrussian
По меньшей мере 6 человек погибли и 16 получили ранения в результате обстрела ВС РФ Херсона 21 февраля. Как сообщают в областной военной администрации (ОВА), пострадали рынок, детский сад, больница, автобусная остановка, а также объекты критически важной инфраструктуры и жилые дома. Украинская сторона заявила о 20 ракетах, выпущенных по городу. / Others
22 февраля 2023 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us