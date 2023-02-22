ПОЛИТИКА
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На юго-востоке Турции строят модульные дома для пострадавших от стихии
В провинции Адыяман началась сборка модульных домов для пострадавших от землетрясения. Всего здесь планируется установить 1815 жилых конструкций, которые будут обеспечены чистой водой, электричеством и обогревом. Люди, лишившиеся крова, смогут заселиться в эти временные дома через 20-25 дней. #trtнарусском #турция #TurkiyeQuakes #адыяман #землетрясение #модульныедома #тртнарусском #trtrussian
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22 февраля 2023 г.
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