На юго-востоке Турции строят модульные дома для пострадавших от стихии

В провинции Адыяман началась сборка модульных домов для пострадавших от землетрясения. Всего здесь планируется установить 1815 жилых конструкций, которые будут обеспечены чистой водой, электричеством и обогревом. Люди, лишившиеся крова, смогут заселиться в эти временные дома через 20-25 дней. #trtнарусском #турция #TurkiyeQuakes #адыяман #землетрясение #модульныедома #тртнарусском #trtrussian