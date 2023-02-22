Иностранные врачи принимают пострадавших от землетрясения в мобильном госпитале

Врачи со всего мира съехались в Турцию, чтобы помочь людям, пострадавшим от сильнейших землетрясений. Медики установили в Кахраманмараше мобильную клинику и принимают там более 200 пациентов в день. Еще один такой госпиталь волонтеры планируют открыть в пострадавших от стихии районах Сирии. Помимо медицинской помощи, врачи из разных стран активно занимаются детьми, помогая им пережить эти сложные времена. #trtнарусском #турция #кахраманмараш #врачи #медики #помощь #землетрясение #тртнарусском #trtнарусском #trtrussian #трт #новости #turkiyequakes