Эрдоган поздравил девочку, пострадавшую от землетрясения, с днем рождения

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетил модульный городок для временного проживания пострадавших от землетрясения в провинции Газиантеп. Строительство лагеря еще не закончилось, в 500 модульных домах разместятся до 3 тыс. человек. На территории уже открыли временный детский сад. Президент пообщался с его воспитанниками и лично поздравил одну из пострадавших девочек с днем рождения. #trtнарусском #турция #эрдоган #трт #новости #turkiyequakes #президент #землетрясение #девлетбахчели #реджептайипэрдоган #президенттурции #безкомментариев #тртнарусском #trtнарусском #trtrussian