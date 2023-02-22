ПОЛИТИКА
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Эрдоган поздравил девочку, пострадавшую от землетрясения, с днем рождения
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетил модульный городок для временного проживания пострадавших от землетрясения в провинции Газиантеп. Строительство лагеря еще не закончилось, в 500 модульных домах разместятся до 3 тыс. человек. На территории уже открыли временный детский сад. Президент пообщался с его воспитанниками и лично поздравил одну из пострадавших девочек с днем рождения. #trtнарусском #турция #эрдоган #трт #новости #turkiyequakes #президент #землетрясение #девлетбахчели #реджептайипэрдоган #президенттурции #безкомментариев #тртнарусском #trtнарусском #trtrussian
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22 февраля 2023 г.
Истории
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