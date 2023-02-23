Командование жандармерии провинции Газиантеп направило группу сотрудников в районы Нурдагы и Ислахие, наиболее пострадавшие от двойного землетрясения 6 февраля силой 7,7 и 7,6 балла.

Жандармы выезжают в сельские кварталы, чтобы не только удовлетворить нужды жертв землетрясения в еде и палатках, но и помочь им побриться и постричься, уточняет агентство «‎Анадолу».

Жандармы привезли с собой специальное оборудование для стрижки и бритья и постригли десятки людей, в том числе детей, в трех сельских районах Газиантепа, отмечает агентство.

Сотрудники правоохранительных органов стремятся охватить все 38 районов региона. Зеки Шахин, житель махалли Карабурчлу района Нурдагы в беседе с «‎Анадолу»‎ отметил: район сильно пострадал от землетрясения, многие дома сильно повреждены.

«Дай Аллах сил нашему государству, нашему народу, нашим военным, нашей жандармерии и нашей полиции. Государство не забывает своих граждан. Сегодня, слава Аллаху, в наше село прибыл отряд жандармерии. Мы брились. Я не брился уже 25 дней. В последний раз — перед землетрясением», — признался житель Карабурчлу. Шахин подчеркивает: единство нации поможет преодолеть трудные дни.

«Наше государство вместе с нами всеми. Военные, полиция и чиновники вокруг. Сегодня Нурдагы практически сметен с лица Земли, но даже если наши дома повреждены, у нас есть палатки и еда. Грузовики с гуманитарной помощью все прибывают и прибывают, ждут разгрузки», — заключил собеседник «‎Анадолу»‎.