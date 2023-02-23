Несмотря на предупреждение турецких властей о возможных опасностях, выжившие после разрушительных толчков 6 февраля, рискуя жизнью, возвращаются в свои поврежденные или разрушенные дома, чтобы попытаться спасти хоть что-то из прежней жизни, пишет ТRТ World.

Корреспондент агентства Reuters стал свидетелем того, как десятки людей в провинции Хатай карабкались по кучам щебня, пролезали сквозь потрескавшиеся стены и лезли по сломанным лестницам в поисках документов, мебели и электроприборов — всего, что могло помочь им начать всё сначала.

Правительственные чиновники, в том числе AFAD (Управление по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями), неоднократно предупреждали жителей, что руины представляют опасность, и настоятельно рекомендовали не возвращаться в поврежденные здания.

Через две недели после первого сильного землетрясения в Турции и Сирии большинство жителей Антакьи — района провинции Хатай — уехали или укрылись в лагерях. Когда 20 февраля новые толчки силой 6,4 и 5,8 балла снова сотрясли южный город, погибли по меньшей мере три человека.

Все трое в момент землетрясения находились внутри поврежденных зданий и пытались достать свои вещи.

«Мы пытаемся спасти все, что у нас есть, потому что ущерб огромен», — рассказал TRT World 28-летний житель Хатая ‎Ясир Байракчи.

Он добавил: у его семьи недостаточно ресурсов, чтобы поддерживать себя или заново купить все предметы домашнего обихода. В ходе землетрясения 6 февраля Байракчи потерял сестру. Ее тело нашли лишь спустя шесть дней, среди развалин, после чего похоронили.

«Мы не можем вернуть мертвых. Но поскольку мы выжили, мы пытаемся достать то, что осталось», — констатировал Байракчи, работающий сварщиком газовых труб. Он и шестеро его родственников вернулись в Антакью, чтобы помочь брату забрать вещи из его квартиры.

Мелкие предметы они упаковали в мешки для мусора и удобрений. Внутри квартиры после толчков распахнулись дверцы кухонных шкафов, со стен облупилась краска и частично выпал треснувший фасад. В открытое окно квартиры на втором этаже теперь можно взобраться по груде щебня — это всё, что осталось от соседнего здания.

Байракчи и его близкие вытащили через окно матрас, диваны и стиральную машину, передвигаясь в сандалиях и стараясь не споткнуться о куски бетона.

«Медленно, медленно», — командовал один из родственников. Вещи будут храниться в доме семейства в соседней деревне — там, по мнению Байракчи, безопасно. «Мы построили этот дом своими руками, поэтому доверяем ему во всех аспектах».

«‎Слишком рискованно»‎

В другом районе Антакьи местный житель Кинан аль-Масри надеется забрать из своей квартиры сбережения, паспорта и свидетельства о рождении. После первого землетрясения он возвращается на свою улицу каждые несколько дней, но власти говорят, что заходить внутрь слишком опасно.

Также поступали сообщения о том, что местная полиция задерживала тех, кто пытался забрать вещи других жителей. Выложенный пурпурной плиткой комплекс, который Масри вместе с родственниками построил для проживания семи семейств, был поврежден, но устоял. На балконах обманчиво высятся растения в кадках.

«Мы вложили все, что у нас было, в это здание. Теперь оно подлежит сносу», — рассказал аль-Масри TRT World.

Все его родные сейчас в безопасности. 30-летний переводчик признается, что будет скучать по району, где большинство построек на его улице превратились в руины.

С пустыми руками

Билал Ибрагим вместе с женой и детьми выжил после первого землетрясения 6 февраля, но его брат погиб. Маленький племянник Ибрагима, которого вытащили из-под обломков и сразу же увезли на скорой, пропал без вести. Теперь 34-летний механик обивает пороги больниц, чтобы найти его.

Во время беседы с TRT World Ибрагим ‎сцеплял свой сломанный красный Suzuki Maruti с автомобилем погибшего брата, используя для этого металлическую проволоку, найденную среди обломков. По словам Ибрагима‎, квартиру, в которой он и его семья жили семь лет, планируют снести — поэтому он не может войти, чтобы забрать вещи.

«Самое главное, что моя семья в безопасности, — сказал собеседник издания, пытаясь сдержать слезы. — Потеряв брата, я словно потерял весь мир».

Арсин, представившийся только по имени, спускается по обломкам вместе со своим отцом. Они несут вещи, завернутые в семь простыней. По крайней мере, один из импровизированных мешков набит документами, необходимыми Арсину для его бухгалтерского дела. Он отметил: он и его родные покинули квартиру, чтобы остаться в общежитии университета в Мерсине.

«‎‎Мы устали», — признался житель Антакьи. 33-летний Гокан Карадениз из того же города впервые после землетрясения пришел осмотреть свою квартиру, расположенную на первом этаже.

Стены дома почти полностью разрушились: Карадениз мог видеть сквозь трещины свой запыленный оливковый диван, перевернутый на бок. По его словам, он надеялся забрать из квартиры хоть какие-то вещи до того, как власти снесут здание, но входить было слишком опасно. Посмотрев несколько минут на здание, Карадениз вернулся в машину и уехал ни с чем.