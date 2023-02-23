Еврейские поселенцы радуются убийствам палестинцев

В Сети появилось видео, на котором незаконные еврейские поселенцы не скрывают радости и раздают сладости прохожим по дороге в Наблус на Западном берегу, где израильские военные 22 февраля во время очередного рейда убили 11 палестинцев и ранили больше сотни человек. МИД Турции, Лига арабских государств и Совет сотрудничества арабских государств Залива решительно осудили действия Израиля, обвинив его в резком провоцировании напряженности на палестинских территориях. #trtнарусском #палестина #наблус #израиль #убийство #рейд #поселенцы #тртнарусском #trtrussian #shorts