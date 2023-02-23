После землетрясений на юге Турции Департамент по борьбе с киберпреступностью страны начал судебные разбирательства в отношении 548 из 925 владельцев аккаунтов соцсетей. Они, как считается, распространяли провокационный контент, чтобы посеять страх и панику в обществе. Об этом сообщает агентство «‎Анадолу»‎ со ссылкой на заявление Главного управления безопасности (EGM) Турции.

EGM отмечает: департамент круглосуточно и без выходных осуществляет виртуальное патрулирование в интернете для борьбы с преступностью и преступниками.

По делу о распространении дезинформации о катастрофе Генпрокуратура Турции задержала 134 подозреваемых, из них 25 арестованы, уточняет «‎Анадолу»‎.

Кроме того, департамент закрыл доступ к 81 веб-сайту, через которые мошенники открывали фейковые сборы средств для пострадавших от землетрясения, а также занимались «фишингом».

Генпрокуратура страны приняла меры в отношении 15 аккаунтов в соцсетях, которые требовали деньги от граждан, используя или имитируя название официальных учреждений, пишет агентство. Также были заморожены 6 криптовалютных кошельков, которые якобы были созданы для сбора «помощи жертвам землетрясения».

Свыше 43,5 тыс. человек погибли в результате двух сильных землетрясений, которые произошли на юге Турции 6 февраля, сообщило 23 февраля Управление по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (AFAD).

По оценке ведомства, за землетрясениями, произошедшими в районах Пазарджик и Эльбистан провинции Кахраманмараш, последовало 7184 афтершока.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 затронули еще 10 провинций, среди них: Адана, Адыяман, Диярбакыр, Хатай, Газиантеп, Малатья, Килис, Османие, Элазиг и Шанлыурфа. В результате разрушительных землетрясений пострадало более 13 млн человек.