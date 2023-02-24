Программа развития ООН [ПРООН] заявила, что поддержит власти Турции и поможет расчистить завалы и вывезти обломки зданий, разрушенных землетрясением. Об этом сообщает TRT World со ссылкой на заявление ПРООН.

По оценкам агентства ООН, в результате стихийного бедствия образовалось от 116 до 210 млн тонн мелких обломков. Для размещения такого объема мусора потребуется территория размером 30 на 30 км. Высота получившегося слоя составит три метра.

Подчеркнув ошеломляющие масштабы предстоящей реконструкции, представитель агентства ООН Луиза Винтон пояснила: сначала необходимо будет убрать обломки и расчистить улицы.

«Последнее крупное землетрясение в Турции в 1999 году, которое также привело к большому количеству жертв — хотя тогда число погибших было в два раза меньше — оставило после себя 13 млн тонн щебня», — уточнила постпред ПРООН в Анкаре.

То есть почти в 11 раз меньше, чем текущее землетрясение. «Многое из этого (обломков) может быть переработано для строительства, а также использовано для получения дохода в краткосрочной перспективе», — отметила Винтон.

Потребуется построить 500 тыс. новых домов В результате двойного землетрясения 6 февраля с эпицентром в Кахраманмараше в Турции погибли свыше 43,5 тыс. человек. 20 февраля еще два землетрясения силой 6,4 и 5,8 балла с эпицентром в провинции Хатай унесли жизни шести человек, почти 300 получили ранения.

Эксперты ПРООН заявили, что без крова остались 1,5 млн человек на юге страны. По их оценке, в регионе необходимо будет построить не менее 500 тыс. новых домов.

По данным властей Турции, рухнули либо настолько повреждены, что подлежат сносу, как минимум 118 тыс. зданий или 412 тыс. квартир.

ПРООН заявила, что намерена использовать для восстановления южных турецких регионов свой опыт реагирования на землетрясения в других регионах мира, включая Гаити, Непал и Пакистан, а также мощный взрыв в Бейруте и разрушения, вызванные войной в Украине.