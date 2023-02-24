Турецкое правительство объявило о создании дорожной карты для восстановления пострадавших во время землетрясения регионов страны, пишет TRT World. Разрушительные толчки 6 февраля с эпицентром в Кахраманмараше затронули более 13 млн человек.

21 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил: в течение одного года все пострадавшие от землетрясения деревни и города будут восстановлены.

В регионе будет построено в общей сложности 200 тыс. постоянных домов. В программу включены 11 пострадавших провинций: Адана, Адыяман, Диярбакыр, Газиантеп, Хатай, Кахраманмараш, Килис, Малатья, Османие, Шанлыурфа и Элазиг.

Министр окружающей среды, урбанизации и изменения климата Мурат Курум представил дорожную карту возрождения пострадавшего от землетрясения региона.

Согласно плану, основанному на «научных, оперативных и надежных принципах», власти предпримут все меры, чтобы обеспечить устойчивость новостроек к стихийным бедствиям. Землю под строительство обследуют по всем показателям: морфологическим, геологическим, геофизическим и др.

Специалисты будут измерять сейсмостойкость новой жилой зоны с учетом микрозонирования и геологических исследований.

По результатам наземных исследований старых жилых районов эксперты будут оценивать: следует ли в новых кварталах ограничить зонирование и снизить плотность застройки. Согласно дорожной карте, здания в регионе будут возводить на прочных грунтах, где не будет происходить разжижение.

Кроме того, эксперты рассчитают расстояние жилых районов до линий литосферного разлома, после чего проведут анализ рисков.

Все новые здания будут построены по модели «от равнины до горы» (plain-to-mountain settlement model) для устойчивых городов. Для всех сооружений будет обязательным использовать систему опалубки туннеля, чтобы обеспечить большую плотность фундамента.

При проектировании поселений будут учитывать культуру региона, национальное искусство, природно-историческую структуру, социологическую и демографическую структуру. Максимально допустимая высота для любой постройки в регионе составит три-четыре этажа. Строительство 200 тыс. домов начнется уже в течение двух месяцев, отмечает TRT.

На каждом этапе процесса будут участвовать профессора университетов, ученые, инженеры, архитекторы и градостроители. После завершения поисково-спасательного этапа работ в зоне землетрясения президент отметил: всего в регионе развернуто 300 тыс. палаток. В них размещены 865 тыс. граждан, а в контейнерных домах — 23,5 тысячи граждан. Еще около 376 тыс. человек поселили в общежития министерства образования и министерства молодежи и спорта, отметил Эрдоган.

«В регионе осмотрено более 1,1 млн зданий. Установлено, что 458 тыс. отдельно стоящих секций 139 тыс. строений снесены, находятся на грани сноса и серьезно повреждены», — подчеркнул президент.

В результате землетрясений в Турции погибли свыше 43,5 тыс. человек. Тысячи других были ранены.