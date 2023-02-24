Землетрясение 6 февраля стало самым сильным в Турции с 1939 года, когда толчки такой же силы унесли жизни 30 тыс. человек. Землетрясения такой силы случаются редко, в среднем менее пяти раз в год в любой точке мира. За последние 25 лет в Турции произошло семь землетрясений магнитудой 7,0 и выше, но самым мощным из них стало случившееся 6 февраля.

3 марта, 15:25

Все жилые здания в зоне землетрясения будут построены не выше 4 этажей, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на заседании Турецкой национальной модели защиты от рисков. Планировка новых квартир будет включать три комнаты и одну гостиную.

«Мы должны оценить все опасности и угрозы, с которыми может столкнуться Турция. Землетрясение — лишь одно из них», — сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе первого заседания Турецкой национальной модели защиты от рисков.

Президент Эрдоган: землетрясения привели к большим человеческим жертвам и колоссальным разрушениям в 11 провинциях. Более 45 тыс. погибших, 115 тыс. раненных. Мы работаем круглые сутки, чтобы залечить раны, нанесенные этой катастрофой.

3 марта, 12:05

Глава Минсельхоза Вахит Киришчи: в провинции Турции будут построены 73 тыс. сельских дома для пострадавших от землетрясений жителей. На территории также установят современные амбары и теплицы, чтобы у людей была возможность начать производство.

3 марта, 11:00

Более 1 млн людей в Турции получили услуги психосоциальной поддержки в связи с землетрясениями с эпицентром в Кахраманмараше, сообщила министр по делам семьи и социальных служб Дерья Янык.

2 марта, 16:10

Министр окружающей среды, урбанизации и изменения климата Мурат Курум: «В ближайшие 2 месяца мы заложим фундаменты и начнем строительство 244 тыс. жилых домов в 11 пострадавших от землетрясений провинциях».

Из зоны землетрясений самолетами гражданской авиации было эвакуировано почти 618 тысяч человек, говорится в заявлении Главного управления гражданской авиации Турции.

2 марта, 12:05

450 миллионов лир были дополнительно выделены в фонды социальной помощи для помощи пострадавшим в результате землетрясений, заявила министр по делам семьи и социальных услуг Турции Дерья Яник.

Завтра в Стамбуле под председательством президента Турции Реджепа Тайип Эрдогана состоится первое заседание Турецкой национальной модели защиты от рисков. Главный вопрос встречи – устойчивость городов к землетрясениям и другим стихийным бедствиям.

Судебные органы в пострадавших от землетрясений регионах Турции работают в штатном режиме, заявил министр юстиции Бекир Боздаг. Ранее он приехал в Ислахие, Газиантеп и Нурдагы, чтобы оценить работу системы правосудия и лично пообщаться с жертвами стихийного бедствия.

Anadolu: прокуратура Османие начала проверку фактов необоснованного повышения цен на аренду жилья. После землетрясений 6 февраля некоторые домовладельцы и риэлторы повысили цены почти 5 раз. Есть случаи, когда поврежденные дома пытались сдать в аренду как безопасные.

2 марта, 10:50

Из больниц Стамбула выписаны 14 502 человека, раненных во время недавних землетрясений. Лечение 1 165 пострадавших продолжается.

Министр нацобороны Турции Хулуси Акар посетил палаточный городок для пострадавших от землетрясения, расположенный в районе города Харбие провинции Хатай.

Прокуратура Турции начала расследование по поводу непомерного повышения арендной платы в стране, заявил министр юстиции Бекир Боздаг

1 марта, 13:08

Уже через несколько часов после землетрясения правительство Турции начало координацию шагов по устранению последствий бедствия, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на заседании парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития в Анкаре. Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что выборы в стране официально состоятся 14 мая, и выразил уверенность: турецкая нация «сделает все необходимое» в этот день. Президент Эрдоган анонсировал создание Фонда восстановления от последствий стихийных бедствий, что поможет регионам быстро восстановиться от ЧС 6 февраля. Он заверил, что власти Турции продолжат шаги по стимулированию экономики пострадавших регионов.

Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что правительство планирует разработать модель реагирования на бедствия «Национальный щит Турции от рисков». Причем первое заседание по этому вопросу пройдет уже в ближайшую пятницу.

1 марта, 09:30

Всемирный банк оценил ущерб от землетрясений в Турции в размере $34 млрд. Эта сумма может вырасти из-за продолжающихся афтершоков.

В Турции все больше людей переводят из палаточных городков в специальные контейнерные дома, заявил министр транспорта и инфраструктуры Адиль Караисмаилоглу. По его словам, в восточной части Адыямана будет установлено 2,4 тыс. жилых контейнеров.

28 февраля, 15:40

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Координационном центре по стихийным бедствиям AFAD в районе Эльбистан призвал граждан к бдительности, напомнив о необходимости держаться подальше от поврежденных в результате землетрясений зданий.

После землетрясений с эпицентром в Кахраманмараше около 42 тыс. сирийцев вернулись на родину, заявил глава Миноброны Турции Хулуси Акар.

28 февраля, 10:30

AFAD: в результате вчерашнего землетрясения магнитудой 5,6 с эпицентром в районе Йешилюрт провинции Малатья погибли 2 человека, 140 получили ранения.

28 февраля, 9:00

Минюст Турции приступил к технической проработке закона о наказаниях в виде заключения от 2 до 5 лет для тех, кто повышает цены на аренду жилья и продукты во время землетрясений и эпидемий.

Министр юстиции Турции Бекир Боздаг посетил район Хани в провинции Диярбакыр, пострадавший от землетрясения с эпицентром в Кахраманмараше. Он также пообещал жителям, что новые жилые дома будут построены в регионе в течение года.

27 февраля, 15:42

На месте каждого разрушенного дома, будет построено новое жилье – безопасное и современное. Мы запретим строительство высотных домов при восстановлении зоны бедствия, указал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе поездки в Адыяман: «Берегите свой город, никогда не покидайте родину своих предков навсегда. Мы построим и заменим каждый разрушенный дом на лучший, более красивый, безопасный, новый».

Президент Эрдоган, посещая Адыяман, отметил, что в провинции в течение года будет построено около 50 тыс. домов, будут удовлетворены потребности 70 тыс. граждан, обратившихся к государству за помощью в вопросе арендной платы либо размещенных в контейнерных домах. На месте каждого разрушенного дома, будет построено новое – безопасное и современное. Мы запретим строительство высотных домов при восстановлении зоны бедствия, указал президент Турции.

27 февраля, 15:11

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетил район Гёльбаши в провинции Адыяман и встретился с пострадавшими от землетрясений, проживающими в контейнерном городе.

27 февраля, 15:00

В турецкой провинции Малатья в понедельник произошло землетрясение магнитудой 5,6 с эпицентром в районе Йешилютр. Глава AFAD Юнус Сезер сообщил, что в результате подземных толчков обрушилось 25 домов, погиб 1 человек, 69 получили ранения.

27 февраля, 11:55

Число погибших в разрушительных землетрясениях на юге Турции достигло 44 370, сообщил глава турецкого Управления по ликвидации последствий ЧС (AFAD) Юнус Сезер. По его словам, поисково-спасательные работы завершены на месте разрушенных 21 000 зданий.

27 февраля, 10:02

Великое национальное собрание Турции (парламент) будет работать сверхурочно после трехнедельного перерыва из-за землетрясений с эпицентром в Кахраманмараше. Темой заседания 28 февраля также станет создание комиссии по исследованию землетрясений в пострадавшем регионе.

В ликвидации последствий разрушительных землетрясений с эпицентром в Кахраманмараше принимают участие 74 284 представителя сил безопасности Турции, сообщило Главное управление безопасности Турции. Они также обеспечивают правопорядок, защиту имущества и жизни граждан.

Военнослужащие Турции продолжают работу в зоне землетрясений. Общественный порядок в том числе поддерживается с помощью беспилотных летательных аппаратов. Они круглосуточно фиксируют происходящее на улицах с помощью аэрофотосъемки.

26 февраля, 12:33

В рамках расследования о разрушениях в зоне бедствия, завершен сбор данных по 7 598 жилым постройкам. По делу проходят 612 лиц, 184 из которых арестованы, сообщило министерство юстиции Турции.

Число выполненных авиарейсов в пострадавших от землетрясений регионах Турции превысило 10 тыс., сообщило Главное управление государственных аэропортов Турции (DHMİ)

25 февраля, 19:40

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился в Стамбуле с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым.

24 февраля, 16:35

«Мы не покинем зону землетрясения, не завершив свою работу», — заявил глава МВД Турции Сулейман Сойлу. По его словам, приоритет в расселении людей в контейнерные дома будет отдаваться людям, потерявшим своих близких, а также лежачим больным и семьям с маленькими детьми.

МИД Турции: 28 государств установили в зонах землетрясений в Турции 31 полевой госпиталь. Также в страну доставлено 109,5 тыс. палаток, 246 жилых контейнеров и 1,5 тыс мобильных гигиенических установок.

В зоне землетрясения будет построено почти 74 тыс. малоэтажных дома для пострадавших от бедствия, заявил министр окружающей среды, урбанизации и изменения климата Мурат Курум. Высота сейсмоустойчивых домов не будет превышать 4 этажа.

24 февраля, 14:19

В зоне землетрясения в Турции афтершоки происходили каждые 3 минуты, заявил гендиректор Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD) Орхан Татар. После землетрясения зарегистрировано на данный момент около 8550 афтершоков.

Часть сотрудников AFAD завершила свою поисково-спасательную миссию в Хатае и вернулась в Стамбул на военном самолете. В аэропорту Ататюрк их встречали коллеги по AFAD под громкие аплодисменты.

24 февраля, 12:49

Министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез посетил пострадавших от землетрясений в Адыямане. Он передал детям игрушки, выразил жителям свои соболезнования и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар проинспектировал работу военных в пострадавшем от землетрясений Килисе. Министр прибыл в зону бедствия в сопровождении начальника Генштаба Яшара Гюлера, командующего 2-й армией Метина Гюрака и командира 6-го корпуса Метина Токела.

По меньшей мере 100 военных и членов гражданского персонала ВС Турции погибли под завалами в результате разрушительных землетрясений на юго-востоке страны, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

24 февраля, 10:20

Турецкие власти на 80 процентов завершили оценку ущерба в зоне землетрясений, сообщил министр окружающей среды, урбанизации и изменения климата Турции Мурат Курум.

Иностранные государства предоставили турецкой стороне после землетрясений около 90 тыс. палаток, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу

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