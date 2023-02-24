Провинция Хатай. На проспекте Ататюрка в Антакье одинокая альпинистская палатка примостилась рядом с грудой изуродованной арматуры и бетона. Рядом можно видеть мужчин в ярко-оранжевых и желтых люминесцентных куртках, они бегают вверх и вниз по обломкам.

Неподалеку экскаваторы раскапывают обломки нескольких зданий, рухнувших друг на друга в роковую ночь 6 февраля, когда землетрясение магнитудой 7,7 с эпицентром в Кахраманмараше унесло жизни более 43,5 тыс. человек.

Эту палатку разбил здесь Мустафа Казазз, 25-летний мужчина с коротко подстриженными волосами. Как пишет TRT World, последние две недели он почти не отходит от своей палатки — его грязные штаны и изношенные дырявые ботинки свидетельствуют о его настрое.

«Мы нашли чью-то конечность. Мы будем держать вас в курсе дальнейших новостей», — сообщили мужчине представители AFAD, Управления по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями.

Антакья, крупнейший район Хатая — один из наиболее пострадавших в провинции. В катастрофе Казазз потерял всю свою семью — отца, мать, двух сестер и брата.

Даже со всеми сверхмощными машинами и современными устройствами поиск и извлечение тел — долгий и трудный процесс. Команды AFAD должны сначала удалить обломки по частям, гарантируя, что тяжелые бетонные плиты останутся неповрежденными. Один неверный шаг может разрушить бетонные укрытия и раздавить застрявшие под ними тела.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 оставили после себя истории боли, горя и тоски.

Десятки тысяч выживших живут в палатках. Многие переехали в другие города. Власти достали из-под руин тысячи тел и похоронили сотни неопознанных. Поиски пропавших без вести людей — все они на данный момент считаются погибшими — продолжаются.

По всей Антакье правительство и организации по оказанию помощи установили временные палаточные городки с сотнями кухонь и мобильных туалетов. Чечевицу и бобы заваривают в больших горшках, а чай продают в киосках, находящихся в ведении различных муниципалитетов.

В то время как спасатели достают тела в отсутствие их ближайших родственников, Казазз отказывается оставлять членов своей семьи в куче обломков высотой в гору. Для него время остановилось в 4:17 утра 6 февраля.

Казазз — переводчик, он работает гидом в Трабзоне — это несколько более высокооплачиваемая работа, чем предложения в Антакье. Работа помогла ему накопить достаточно денег, чтобы поддерживать свою семью материально.

Услышав новость о двойном землетрясении, он вместе с другом арендовал машину и поехал обратно в родной город. За сутки они добрались до семиэтажного жилого дома, где на первом этаже жила его семья. Он пробирался сквозь хаос и заторы на дорогах, пока медленно просачивалась информация о масштабах катастрофы.

«Я нашел кувалду и лихорадочно начал копать яму, — рассказывает он. Казазз смог найти тела своей матери и одной сестры — это были единственные члены семьи, до которых он смог дотянуться, когда заползал в расщелины среди обломков.

Он присутствовал на похоронах своей матери и сестры, которые были погребены на государственном кладбище, созданном для жертв землетрясения в районе Нарлыджа. Время от времени Казазз ловит себя на мысли: вопреки всему он надеется, что его брат все еще может быть жив под обломками.

«Мой брат сильный парень. Я знаю, что он сможет это сделать», — говорит он. Его голос тонет в шуме экскаваторов и других землеройных машин, используемых AFAD для разрушения тяжелых бетонных плит. Окно возможностей для спасения закрылось более недели назад, поэтому надежда Казазза увидеть своего брата живым — явный признак его горя.

Всего за два дня до того, как бедствие обрушилось на страну, мужчина приехал навестить свою семью в Антакью после двух долгих лет отсутствия.

«Я не мог приезжать сюда чаще, потому что я зарабатывал на жизнь и поддерживал домашнее хозяйство», — признается собеседник TRT.

Его мать нашла ему пару по имени Фатима. Пара обручилась в последнюю неделю января. Во время своего короткого визита незадолго до землетрясений он и его мать отправились за золотыми украшениями и обсудили другие приготовления к его предстоящей свадьбе.

Он вернулся в Трабзон 5 февраля — за день до того, как произошло землетрясение. Его невеста также погибла под завалами: ее тело нашли в развалинах в другом районе.

20 февраля Казазз стоял у своей палатки, наблюдая, как работники AFAD вытаскивают 11 тел из-под обломков здания, стоявшего рядом с домом его семьи. Тела были найдены лежащими под обломками лестничного пролета — это указывает на то, что жертвы могли попытаться броситься вниз по лестнице, но не смогли вовремя выбежать.

В тот день, наблюдая за извлечением тел, Казазз почувствовал: возможно, сейчас он близок к тому, чтобы похоронить оставшихся членов семьи должным образом. Но несколько часов спустя, когда вечером того же дня в Хатае произошло еще одно землетрясение, обрушившее уцелевшие ранее здания, рабочие, разбиравшие обломки его дома, ринулись спасаться бегством — как и все остальные.

«Я потерял всю свою семью за один день… Аллах, пожалуйста, не делай этого ни с кем другим», — говорит Казазз, заливаясь слезами, когда порыв ветра поднимает грязь в воздух.

Полдень 22 февраля, он все еще стоит на своем, непреклонно стремясь найти тела своих близких. Но от рабочих AFAD не поступает новостей, они продолжают осторожно убирать обломки.

«Моя мать очень хотела, чтобы я женился. Она хотела увидеть своих внуков, — говорит он. — Я не смог исполнить ее желание. Я буду жить с этим сожалением до конца своей жизни».