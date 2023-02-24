Как портовый город в Донбассе превратился в руины

Мариуполь на берегу Азовского моря сильно пострадал в результате военных действий. С 28 февраля 2022 город был осажден, а 20 мая занят российскими войсками. Точное количество погибших в Мариуполе во время боевых действий неизвестно, однако, по словам местных жителей, за год там похоронили больше 100 тыс. человек, четверть из которых неопознаны. В этом видео город в Донецкой области Украины до 24 февраля 2022 и после начала войны. #украина #мариуполь #донецкаяобласть #разрушения #война #доипосле #безкомментариев #тртнарусском #trtнарусском #trtrussian