ПОЛИТИКА
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Как портовый город в Донбассе превратился в руины
Мариуполь на берегу Азовского моря сильно пострадал в результате военных действий. С 28 февраля 2022 город был осажден, а 20 мая занят российскими войсками. Точное количество погибших в Мариуполе во время боевых действий неизвестно, однако, по словам местных жителей, за год там похоронили больше 100 тыс. человек, четверть из которых неопознаны. В этом видео город в Донецкой области Украины до 24 февраля 2022 и после начала войны. #украина #мариуполь #донецкаяобласть #разрушения #война #доипосле #безкомментариев #тртнарусском #trtнарусском #trtrussian
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24 февраля 2023 г.
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