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Землетрясение повредило исторический рынок Кахраманмараша
Серия землетрясений на юго-востоке Турции частично разрушила исторический гранд-базар в городе Кахраманмараш. Некоторые магазины обрушились, большинство зданий получили повреждения. Крытый рынок появился здесь в XV веке. До землетрясения в нем было 495 магазинов. Гранд-базар считался одним из самых посещаемых мест в городе. #trtнарусском #турция #землетрясение #кахраманмараш #грандбазар #тртнарусском #shorts #trtrussian #трт #новости #turkiyequakes
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26 февраля 2023 г.
Истории
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