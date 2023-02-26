Землетрясение повредило исторический рынок Кахраманмараша

Серия землетрясений на юго-востоке Турции частично разрушила исторический гранд-базар в городе Кахраманмараш. Некоторые магазины обрушились, большинство зданий получили повреждения. Крытый рынок появился здесь в XV веке. До землетрясения в нем было 495 магазинов. Гранд-базар считался одним из самых посещаемых мест в городе. #trtнарусском #турция #землетрясение #кахраманмараш #грандбазар #тртнарусском #shorts #trtrussian #трт #новости #turkiyequakes