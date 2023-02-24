ПОЛИТИКА
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Психологическую помощь получили свыше 583 тыс. жителей зоны землетрясения
Министерство по делам семьи и соцслужб Турции: психосоциальная поддержка оказана 583,7 тыс. жителей 11 провинций, пострадавших от разрушительных толчков. За пределами зоны бедствия помощь получили еще 274 тыс. человек
Психологическую помощь получили свыше 583 тыс. жителей зоны землетрясения
Фото: Reuters / Others
24 февраля 2023 г.

В зоне стихийного бедствия свыше 583,7 тыс. человек получили психологическую и социальную поддержку. Об этом 24 февраля сообщила министр по делам семьи и соцслужб Турции Дерья Янык. Ее слова приводит агентство «‎Анадолу»‎.

«На данный момент мы предоставили услуги психосоциальной поддержки 583,7 тыс. граждан в пострадавших от землетрясения провинциях. Там работают 3326 наших сотрудников. В провинциях за пределами зоны землетрясения помощь получили 274,9 тыс. граждан, в этом участвуют 3533 наших сотрудника», — написала министр в своих соцсетях.

Ранее TRT на русском сообщал: врачи турецкого полевого госпиталя в южном городе Искендерун фиксируют рост числа пациентов, страдающих от посттравматического стрессового расстройства и панических атак после землетрясения 6 февраля.

«Первоначально к нам поступали те, кто получил травмы под завалами. Теперь же все больше пациентов приходят с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР) после всех потрясений, которые они пережили во время землетрясения и того, что они видели», — пишет TRT World со ссылкой на заявление медиков: TRT майора индийской армии Бину Тивари.

Министерство взяло под крыло детей из зоны трагедии

Как пишет «‎Анадолу», ‎22 февраля Дерья Янык отметила: после землетрясений с эпицентром в Кахраманмараше сотрудники Министерства постоянно посещают пострадавший регион. Она, в частности, заявила о недопустимости передачи детей из зоны бедствия каким-либо третьим сторонам, будь то ассоциациям или фондам.

«С первой минуты мы, как министерство, очень быстро организовали наши службы по работе с детьми и оперативно установили контакт с другими учреждениями и организациями. Мы собрали нашу работу под координацией AFAD и внимательно следим за нашими детьми, пережившими землетрясение», — уточнила министр.

Среди детей, доставленных в Анкару, есть 42 ребенка в возрасте от 0 до 1 года, Министерство продолжает попытки установить личности этих детей, чтобы найти их семьи. Политик также подчеркнула: с 22 февраля на веб-сайте Министерства добавлен модуль поиска несопровождаемых несовершеннолетних по имени, фамилии и номеру ID или свидетельства о рождении. При вводе идентификационного номера гражданин может видеть, есть ли ребенок, которого он ищет, в записях Министерства. Министр Янык также сообщила, что ее ведомство открыло 68 складов с гуманитарной помощью в зонах землетрясения.

«У нас также есть 19 отдельных складов помощи, которые мы создали на наших пограничных пунктах для сбора помощи, поддержки и пожертвований в натуральной форме из-за рубежа‎»‎, — отметила политик.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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