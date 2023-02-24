В зоне стихийного бедствия свыше 583,7 тыс. человек получили психологическую и социальную поддержку. Об этом 24 февраля сообщила министр по делам семьи и соцслужб Турции Дерья Янык. Ее слова приводит агентство «‎Анадолу»‎.

«На данный момент мы предоставили услуги психосоциальной поддержки 583,7 тыс. граждан в пострадавших от землетрясения провинциях. Там работают 3326 наших сотрудников. В провинциях за пределами зоны землетрясения помощь получили 274,9 тыс. граждан, в этом участвуют 3533 наших сотрудника», — написала министр в своих соцсетях.

Ранее TRT на русском сообщал: врачи турецкого полевого госпиталя в южном городе Искендерун фиксируют рост числа пациентов, страдающих от посттравматического стрессового расстройства и панических атак после землетрясения 6 февраля.

«Первоначально к нам поступали те, кто получил травмы под завалами. Теперь же все больше пациентов приходят с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР) после всех потрясений, которые они пережили во время землетрясения и того, что они видели», — пишет TRT World со ссылкой на заявление медиков: TRT майора индийской армии Бину Тивари.

Министерство взяло под крыло детей из зоны трагедии

Как пишет «‎Анадолу», ‎22 февраля Дерья Янык отметила: после землетрясений с эпицентром в Кахраманмараше сотрудники Министерства постоянно посещают пострадавший регион. Она, в частности, заявила о недопустимости передачи детей из зоны бедствия каким-либо третьим сторонам, будь то ассоциациям или фондам.

«С первой минуты мы, как министерство, очень быстро организовали наши службы по работе с детьми и оперативно установили контакт с другими учреждениями и организациями. Мы собрали нашу работу под координацией AFAD и внимательно следим за нашими детьми, пережившими землетрясение», — уточнила министр.

Среди детей, доставленных в Анкару, есть 42 ребенка в возрасте от 0 до 1 года, Министерство продолжает попытки установить личности этих детей, чтобы найти их семьи. Политик также подчеркнула: с 22 февраля на веб-сайте Министерства добавлен модуль поиска несопровождаемых несовершеннолетних по имени, фамилии и номеру ID или свидетельства о рождении. При вводе идентификационного номера гражданин может видеть, есть ли ребенок, которого он ищет, в записях Министерства. Министр Янык также сообщила, что ее ведомство открыло 68 складов с гуманитарной помощью в зонах землетрясения.

«У нас также есть 19 отдельных складов помощи, которые мы создали на наших пограничных пунктах для сбора помощи, поддержки и пожертвований в натуральной форме из-за рубежа‎»‎, — отметила политик.