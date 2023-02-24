Мир отмечает годовщину начала войны в Украине

Сегодня год с начала полномасштабного вторжения России в Украину. В Киеве в полночь раздался колокольный звон в Михайловском соборе. В Брюсселе люди принесли сотни плюшевых мишек со свечами к зданию Еврокомиссии в память о погибших на войне детях. В Париже Эйфелева башня окрасилась в цвета украинского флага. А в Лондоне активисты залили желтой и синей краской дорожное полотно перед посольством РФ. #trtнарусском #украина #война #годовщина #россия #киев #брюссель #еврокомиссия #париж #лондон #тртнарусском #trtrussian #нетвойне #трт #новости #война2023