Мама и дочь увиделись спустя 18 дней после землетрясения

Спустя 18 дней после землетрясения Халиме Багрыачик воссоединилась со своей 7-летней дочерью Ирем. Их спасли из-под завалов в Хатае в разные дни. Халиме доставили на лечение в Ыспарту, а Ирем отправили в Адану. Благодаря помощи властей, девочку вернули маме. В результате землетрясения 6 февраля Халиме потеряла двух дочерей 6 месяцев и 5 лет, а также мать и отца. #trtнарусском #турция #испарта #адана #хатай #землетрясение #встреча #мама #дочь #тртнарусском #ыспарта #trtrussian #трт #новости #turkiyequakes #shorts