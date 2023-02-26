Власти на 80% завершили оценку ущерба в зоне землетрясения на юге Турции. Об этом заявил министр окружающей среды, урбанизации и изменения климата Мурат Курум. Его слова приводит агентство «‎Анадолу»‎.

«Остальное, надеюсь, будет завершено в течение нескольких дней», — подчеркнул министр.

Министр уточнил: разрушения или повреждения получили около 164 тыс. зданий и 518 тыс. отдельных единиц жилья. По его словам, в общей сложности над оценкой ущерба в зоне разрушительных землетрясений работают 7300 человек.

«Мы мобилизовали все средства нашего штата для 11 провинций, пострадавших от землетрясений», — констатировал политик.

«Мы сдадим наши проекты шаг за шагом в течение шести месяцев»

Отметив, что в зонах землетрясения было распределено более 300 тыс. палаток, Курум уточнил: заявки от желающих получить контейнерные дома продолжают поступать, министерство оказывает помощь в их аренде и транспортировке.

Что касается новых домов, которые будут построены в зоне землетрясения, министр Курум подчеркнул: «Мы говорим, что через год. После предыдущего землетрясения мы начали сдавать дома уже через шесть месяцев после трагедии. Мы сделаем то же самое и сейчас, мы закончим и сдадим наши проекты шаг за шагом в течение 6 месяцев».

При этом Мурат Курум пояснил: министерство работает с лучшими архитекторами Турции, они готовят различные генпланы, планируют города с учетом исторических и культурных ценностей и ожиданий граждан.

«Сначала мы уменьшим плотность построек в пострадавшей зоне, потом займемся внутренней планировкой города‎»‎, — отметил министр.

При этом он уточнил: первый тендер на строительство 14 тыс. домов планируется провести до конца февраля. Уже в начале марта министерство рассчитывает начать строительство в некоторых провинциях.

Как отметил Курум, в марте-апреле в Хатае планируется сдать уже 40 тыс. новых зданий, 18,5 тыс. — в Газиантепе, около 26 тыс. в Адыямане и др.

Будет построено свыше 200 тыс. домов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил: уже в марте Турция начнет строительство более 200 тыс. домов в районах, пострадавших от землетрясений, и завершит этот процесс в течение года.

Президент подчеркнул: с первого дня землетрясения государство оказывает посильную поддержку всем жителям 11 провинций зоны бедствия. Выступая в офисе Управления по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (AFAD) в провинции Османие Эрдоган сообщил: последствия трагедии на данный момент устраняют 271 тыс. сотрудников различных структур, а безопасность обеспечивают полиция, жандармерия и армия.

В зоне стихийного бедствия проведена оценка состояния 1,1 млн построек. 139 тыс. домов разрушены либо серьезно повреждены и требуют экстренного сноса, отметил Эрдоган.

«В палатках остаются 865 тыс. граждан Турции. В контейнерных домах размещены 23 500 жителей зоны бедствия. В течение года планируем обеспечить всех новым жильем. Планируем восстановить не только города, но и сёла в зоне бедствия», — подчеркнул президент.

Обрушившиеся здания построены до 1999 года

По оценке министра Курума, большинство разрушенных зданий были построены до 1999 года, на этапе строительства в этих зданиях не проводилось никаких проверок.

«Около 98% сооружений, построенных до 1999 года, были разрушены в результате землетрясений, так как они не были обеспечены инженерным обслуживанием», — заявил министр.

Он уточнил: в Адане 96,7% разрушенных зданий были построены до 1999 года и не проходили инженерные проверки, в Адыямане — 96,2%, в Газиантепе 96,7% и т.д. Новостройки также получили серьезные повреждения, признал министр, но среди них доля разрушений всего 2%, Эти здания выполнили свои обязанности, прошли строительную инспекцию и граждане не погибли в этих строениях, подчеркнул Курум.

Ограничения по этажности

Мурат Курум также отметил: власти введут ограничения по этажности для новых жилых домов, которые будут построены в зоне землетрясения.

«При поддержке нашего народа мы осуществим городские преобразования в провинциях Стамбул, Анкара и Измир и не оставим наших граждан без помощи‎‎, — подчеркнул Курум. — Преобразование городов — это вопрос национальной безопасности и выживания».

«‎Мы будем вводить ограничения по этажам, мы не будем размещать магазины на первых этажах зданий, насколько это возможно. Потому что многие обрушения произошли из-за срезов колонн под зданиями или различных ремонтных работ»‎, — уточнил политик.

Министерство планирует внедрить закон о строительной инспекции, который изменит всю систему проверок.

Размывание почвы

Министр Курум также показал подробную карту линии разлома, затронувшей районы в Адыямане, и пояснил: власти страны «изучают качество почвы на предмет ее возможного разжижения», чтобы оценить масштабные разрушения в центре города. Район Искендерун в Хатае стал одним из наиболее пострадавших в результате землетрясения, отметил министр. По его словам, одной из причин столь большого числа разрушений в Искендеруне стало разжижение грунта.

«Мы видим, что качество почвы в Антакье в центре провинции Хатай довольно низкое. Некоторые здания не рухнули, а накренились. Это связано с разжижением грунта. Земля размягчается, и здание может получить крен на неустойчивом грунте», — подчеркнул министр. ‎

Землетрясения силой 7,7 и 7,6 балла с эпицентром в провинции Кахраманмараш произошли на юге Турции 6 февраля. Толчки затронули районы Газиантеп, Хатай, Адыяман, Малатья, Килис, Адана, Диярбакыр, Османие, Шанлыурфа и Элязыг. Пострадали свыше 13 млн человек.