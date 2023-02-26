Десятилетний Али Джем, живущий в Нидерландах, собрал €2 тыс. для жертв землетрясения в Турции, сдавая в переработку пластиковые бутылки. Об этом пишет агентство «‎Анадолу»‎.

«При поддержке своей старшей сестры и друзей 10-летний Али Джем собрал пластиковые бутылки и пожертвовал депозит в размере €2 тыс., чтобы помочь залечить раны, полученные в результате землетрясения. Житель Зютфена дал нам силы и надежду», — написало в Twitter Генконсульство Турции в городе Девентере.

«Он молод, но у него большое сердце. Спасибо, дорогой Джем», — уточнила турецкая дипмиссия.

В отдельном твите говорится, что посол Турции в Гааге Сельчук Унал поблагодарил Джема и его семью и поздравил его с образцовой приверженностью делу.

По меньшей мере 44 тыс. человек погибли и более 105 тыс. получили ранения в результате разрушительных землетрясений, которые произошли на юге Турции 6 февраля.

Толчки силой 7,7 и 7,6 балла с эпицентром в провинции Кахраманмараш затронули более 13 млн человек в 11 провинциях: Адана, Адыяман, Диярбакыр, Газиантеп, Хатай, Килис, Малатья, Османие, Шанлыурфа и Элазиг. Другие страны региона, в том числе Сирия и Ливан, также ощутили сильные толчки.