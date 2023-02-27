После разрушительных землетрясений в Турции и Сирии многие страны мира начали поставки гуманитарной помощи в пострадавшие районы. Больница немецкого Ульма также захотела присоединиться к общим усилиям, но решила поставить жертвам трагедии просроченные медицинские материалы, пишет TRT World.

Во внутренней рассылке руководство Университетской больницы Ульма (UKU) призывало сотрудников помочь жертвам землетрясений в Турции и Сирии и пожертвовать медикаменты.

«Вы можете собрать все, что просрочено или по разным причинам отправилось бы в утиль», — говорилось в письме.

При этом слово «‎просрочено»‎ было выделено жирным шрифтом.

«Материалы, которые все еще используются и срок годности которых не истек, исключаются», — подчеркивали авторы рассылки.

Когда новость начала распространяться в соцсетях, несколько пользователей Twitter выступили против такого шага, а некоторые спрашивали: «Где ваша человечность?» Клиника в ответ заявила: письмо не было «санкционированным и официальным», а было отправлено по «внутренней электронной почте». Больница подчеркнула, что сожалеет о «возникших недоразумениях».

Просроченные бинты и катетеры

«В настоящее время осуществляется сбор просроченных, но полностью исправных, качественных и оригинально упакованных расходных материалов, таких как бинты, желудочные зонды или мочевые катетеры», — говорится в заявлении госпиталя, разъясняющем порядок сбора помощи.

«Эти материалы, в которых явно нет лекарственной составляющей, передаются в центры поддержки пострадавших регионов. Предметы и материалы с истекшим сроком годности, необходимые для ухода за пациентами в UKU, не могут быть переданы третьим лицам», — подчеркнула клиника.

В результате разрушительных землетрясений 6 февраля с эпицентром в Кахраманмараше в Турции погибли свыше 44 тыс. человек. Пострадали более 13 млн человек в 11 турецких провинциях.

20 февраля в южной провинции Хатай произошло еще одно землетрясение силой 6,4 балла, за ним последовал афтершок магнитудой 5,8. В результате погибли по меньшей мере еще шесть человек, более 560 получили ранения.

Выжившие после землетрясения нуждаются в дополнительных медикаментах и помощи, а также в крове, теплой одежде, продуктах питания, гигиенических материалах и многом другом, уточняет TRT.