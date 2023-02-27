В Азербайджане почтили память жертв Ходжалинской резни

В Баку прошла церемония памяти жертв массовой резни в Ходжалы. В ночь на 26 февраля 1992 года армянские боевики захватили город и убили свыше 600 человек. К мемориалу «Крик матери» в азербайджанской столице с раннего утра возложили цветы президент Ильхам Алиев, министры, иностранные послы и граждане страны. Выжившие в Ходжалы принесли фотографии погибших. #trtнарусском #азербайджан #баку #ходжалы #геноцид #трагедия #резня #годовщина #ходжалынскаярезня #мемориал #возложениецветов #безкомментариев #тртнарусском #trtrussian #трт #новости