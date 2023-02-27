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В турецкой Малатье произошло землетрясение магнитудой 5,6
В турецкой провинции Малатья в 12.04 по местному времени произошло новое землетрясение магнитудой 5,6. Эпицентр толчков располагался в районе Ешильюрт. Согласно информации Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD), в результате стихии обрушилось по меньшей мере 29 домов, 1 человек погиб, 69 ранены. #trtнарусском #турция #землетрясение #малатья #AFAD #тртнарусском #trtнарусском #трт #новости #turkiyequakes #shorts
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27 февраля 2023 г.
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