В турецкой Малатье произошло землетрясение магнитудой 5,6

В турецкой провинции Малатья в 12.04 по местному времени произошло новое землетрясение магнитудой 5,6. Эпицентр толчков располагался в районе Ешильюрт. Согласно информации Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD), в результате стихии обрушилось по меньшей мере 29 домов, 1 человек погиб, 69 ранены. #trtнарусском #турция #землетрясение #малатья #AFAD #тртнарусском #trtнарусском #трт #новости #turkiyequakes #shorts