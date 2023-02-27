ПОЛИТИКА
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Пострадавший от землетрясения стал волонтером
Мухаммад Али Алан живет в палаточном лагере в Кахраманмараше. После землетрясения у него, как и у многих, не осталось дома. Он стал волонтером и теперь готовит и раздает еду другим пострадавшим от бедствия 6 февраля. #trtнарусском #турция #землетрясение #кахраманмараш #пострадавший #волонтер #мухаммадалиалан #информер #информертртнарусском #информерtrtнарусском #информерtrеrussian #тртнарусском #trtrussian #трт #новости #turkiyequakes
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27 февраля 2023 г.
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