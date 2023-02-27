Пострадавший от землетрясения стал волонтером

Мухаммад Али Алан живет в палаточном лагере в Кахраманмараше. После землетрясения у него, как и у многих, не осталось дома. Он стал волонтером и теперь готовит и раздает еду другим пострадавшим от бедствия 6 февраля. #trtнарусском #турция #землетрясение #кахраманмараш #пострадавший #волонтер #мухаммадалиалан #информер #информертртнарусском #информерtrtнарусском #информерtrеrussian #тртнарусском #trtrussian #трт #новости #turkiyequakes