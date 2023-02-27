После недавних землетрясений турецкие фармацевты вызвались оказывать бесплатную помощь пострадавшим. Турецкая ассоциация фармацевтов (TEB) открыла выездные аптеки в 26 пунктах в пострадавших провинциях, пишет агентство «‎Анадолу»‎.

По его словам, после землетрясения 54 палаты фармацевтов со всей страны объединили усилия и начали организовывать выездные аптеки на пожертвования турецких коллег. Мобильные аптечные пункты открывают в автомобилях, контейнерах и палатках, благодаря чему в зоне бедствия обеспечена круглосуточная бесперебойная и бесплатная доставка лекарств и материалов, переданных фармацевтами.

«Я думаю, что нам удалось помочь нуждающимся, — заявил в беседе с агентством зампредседателя TEB Ихсан Оркун Йылмаз. — В полевых аптеках также есть лекарства для лечения всех видов хронических заболеваний, таких как диабет, астма, гипертония».

Помимо лекарств фармацевты также предоставили нуждающимся в зоне бедствия костыли и инвалидные коляски, подчеркнул Йылмаз. Многие из лекарств в полевых аптеках поступают от пожертвований. Турецкие фармацевты также приняли участие в акции по сбору медицинской помощи.

«В районе землетрясения недостатка в медикаментах нет. В полевой аптеке, где мы сейчас находимся, в первые несколько дней мы оказывали помощь примерно 10 тыс. человек в день», — уточнил Йылмаз.

По его оценке, сейчас аптека обслуживает от 3-4 тыс. пациентов в день. «‎Наши коллеги, чьи аптеки пострадали при землетрясении, также пытаются оказывать волонтерскую помощь в полевых аптеках»‎, — отметил представитель фармассоциации.

В аптеках, где работают фармацевты-добровольцы, выдача лекарств и медицинских принадлежностей, необходимых пострадавшим от землетрясения, осуществляется под контролем сотрудников правоохранительных органов. Помимо лекарств в таких полевых аптечных пунктах можно получить детское питание, предметы гигиены и подгузники. Йылмаз отметил: фармацевты всегда рядом с пациентами, даже во время кризиса.

«Мы стремимся быть с нашими гражданами и пациентами. Счастье в их глазах — награда за все наши усилия. Эту услугу добровольно оказывают наши коллеги со всей Турции», — заключил представитель TEB.