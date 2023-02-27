Власти Турции установили руководителей и сотрудников строительных и подрядных компаний, которые могут нести ответственность за обрушение зданий во время двойного землетрясения 6 февраля, сообщает агентство «‎Анадолу»‎.

По информации агентства, в ходе расследования состояния зданий Генпрокуратура Турции выявила 626 подозреваемых. При этом 188 из них арестованы, к 218 подозреваемым применены меры судебного контроля.

Кроме того, выданы ордера на арест 69 человек и ордера на задержание еще 63. Еще 4 человека все еще находятся под стражей. Как минимум 16 подозреваемых не живы, а 5 находятся за границей, уточняет «‎Анадолу»‎. Всего 63 подозреваемых, у которых были взяты показания, отпущены на свободу.

Как ранее сообщал TRT на русском, власти Турции на 80% завершили оценку ущерба в зоне землетрясения на юге страны. Разрушения или повреждения получили около 164 тыс. зданий и 518 тыс. отдельных единиц жилья, заявил министр окружающей среды, урбанизации и изменения климата Мурат Курум. По его словам, в общей сложности над оценкой ущерба в зоне разрушительных землетрясений работают 7300 человек.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил: уже в марте Турция начнет строительство более 200 тыс. домов в районах, пострадавших от землетрясений, и завершит этот процесс в течение года. Президент подчеркнул: с первого дня землетрясения государство оказывает посильную поддержку всем жителям 11 провинций зоны бедствия.

На данный момент последствия землетрясения устраняют 271 тыс. сотрудников различных структур, а безопасность обеспечивают полиция, жандармерия и армия. В зоне стихийного бедствия проведена оценка состояния 1,1 млн построек. 139 тыс. домов разрушены либо серьезно повреждены и требуют экстренного сноса, отметил Эрдоган.

Расследования краж

Генпрокуратура также продолжает расследование хищений, имевших место в регионе после землетрясений. Ведомство выявило 306 подозреваемых в связи с 379 инцидентами. Из них 197 были арестованы, в отношении 37 человек наложен судебный контроль. Ордера на арест были выданы в отношении 29 подозреваемых, 10 были освобождены после дачи показаний, отмечает «‎Анадолу»‎.

11 подозреваемых все еще находятся под стражей. 6 февраля на юго-востоке Турции произошли два землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. За ними последовали более 2700 афтершоков. Число погибших в Турции превысило 44 тыс. человек, более 100 тыс. получили ранения. Свыше 87 тыс. эвакуированы из пострадавших от землетрясения районов.

В зоне бедствия находятся как минимум 13 млн человек. Турция задействовала все свои ресурсы для борьбы с последствиями смертоносных землетрясений, заявил 8 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.