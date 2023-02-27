Фотография отца, держащего за руку свою дочь, погибшую в результате землетрясения в Турции 6 февраля, вызвала поток сочувствия и поддержки со всего мира, пишет TRT World со ссылкой на репортаж AFP.

Примерно через три недели после катастрофы, унесшей жизни более 47 тыс. человек в Турции и Сирии, фотограф AFP Адем Алтан нашел героя своего снимка Месута Ханчера в Анкаре.

Мужчина переехал в столицу из Кахраманмараша — провинции, где располагался эпицентр землетрясения.

Помимо дочери, погибшей под руинами их восьмиэтажного многоквартирного дома, Ханчер потерял во время разрушительных толчков мать, братьев и племянников.

«Но ничто не сравнится с похоронами ребенка. Боль неописуемая», — признался мужчина в беседе с AFP.

Призрачныйобраз

Изображение Ханчера в оранжевой куртке, держащего за руку свою дочь, погребенную под обломками, вышло на первых полосах многих газет по всему миру и просмотрено миллионы раз в интернете. Оно стало символом катастрофы, унесшей десятки тысяч жизней, и привлекло особое внимание к его семье.

Один бизнесмен предложил бывшему пекарю административную работу на телеканале и предоставил семье Ханчера квартиру в Анкаре. В их гостиной висит картина, изображающая погибшую дочь Ханджера по имени Ирмак. Она стоит в образе ангела рядом с отцом.

«Я не мог отпустить ее руку. Моя дочь спала в своей постели, как ангел», — рассказал мужчина.

Месут Ханчер работал в своей пекарне, когда в 4:17 утра произошло землетрясение. Позвонив домой, он обнаружил, что его жена и трое взрослых детей находятся в безопасности, в своем одноэтажном доме, хотя он и пострадал от сотрясения земли.

«Я держал ее за руку, гладил по волосам, целовал в щеки»

Но никто не мог дозвониться до Ырмак, самой младшей, которая осталась ночевать у бабушки. Она планировала провести время с братьями, приехавшими из Стамбула и Хатая.

Поспешив к дому своей матери, Ханчер обнаружил, что восьмиэтажный дом превратился в груду щебня. Посередине, среди мусора и завалов, была его дочь.

До прибытия спасательной команды Ханчер и другие местные жители пытались сами найти своих близких под руинами, даже пробовали — и безуспешно — передвигать бетонные блоки вручную. Не сумев вытащить тело Ырмак, он остался сидеть рядом с ней.

«Я держал ее за руку, гладил по волосам, целовал в щеки», — вспоминает он.

Позже он увидел, как корреспондент AFP Адем Алтан фотографировал обломки его дома.

«‎‎Сфотографируй моего ребенка», — попросил мужчина тихим срывающимся голосом.