В Диярбакыре спустя 19 дней после землетрясения нашелся кот

В Диярбакыре пострадавшая от землетрясения девушка спустя 19 дней отыскала своего кота, который все это время прятался между завалами. Сена Яман после лечения в больнице на костылях отправилась к руинам своего дома и вместе со спасателями начала поиски питомца по кличке Зено. #trtнарусском #турция #землетрясение #диярбакыр #кот #землетрясение #поиски #зено #безкомментариев #тртнарусском #shorts #trtrussian #трт #новости #turkiyequakes