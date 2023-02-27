ПОЛИТИКА
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В Диярбакыре спустя 19 дней после землетрясения нашелся кот
В Диярбакыре пострадавшая от землетрясения девушка спустя 19 дней отыскала своего кота, который все это время прятался между завалами. Сена Яман после лечения в больнице на костылях отправилась к руинам своего дома и вместе со спасателями начала поиски питомца по кличке Зено. #trtнарусском #турция #землетрясение #диярбакыр #кот #землетрясение #поиски #зено #безкомментариев #тртнарусском #shorts #trtrussian #трт #новости #turkiyequakes
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27 февраля 2023 г.
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