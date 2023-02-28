Израильские поселенцы разорили палестинский город

В городе Хавара на оккупированном Западном берегу незаконные еврейские поселенцы вместе с военными подожгли дома и автомобили, а самих жителей забросали камнями. Погром отметили праздником на улицах. Это нападение израильтяне совершили в ответ на убийство двух евреев, якобы совершенное палестинцем. #trtнарусском #палестина #хавара #нападение #израиль #Западныйберег #израильскиепоселенцы #еврейскиепоселенцы #поджег #погром #тртнарусском #trtrussian #информер #информертртнарусском #информерtrtнарусском #информерtrtRussian #трт #новости