ПОЛИТИКА
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Израильские поселенцы разорили палестинский город
В городе Хавара на оккупированном Западном берегу незаконные еврейские поселенцы вместе с военными подожгли дома и автомобили, а самих жителей забросали камнями. Погром отметили праздником на улицах. Это нападение израильтяне совершили в ответ на убийство двух евреев, якобы совершенное палестинцем. #trtнарусском #палестина #хавара #нападение #израиль #Западныйберег #израильскиепоселенцы #еврейскиепоселенцы #поджег #погром #тртнарусском #trtrussian #информер #информертртнарусском #информерtrtнарусском #информерtrtRussian #трт #новости
информер / Others
28 февраля 2023 г.
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