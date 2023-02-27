Эрдоган: около миллиона пострадавших от землетрясения получили выплаты

Граждане, лишившиеся крова из-за стихии, будут переселены в модульные дома либо смогут арендовать жилье за счет государства, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, необходимые выплаты уже сейчас получает один миллион пострадавших во время землетрясения. #trtнарусском #турция #землетрясение #Эрдоган #выплаты #тртнарусском #президент #trtrussian #трт #новости #turkiyequakes